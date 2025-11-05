(ФОТО) ДЕЛИЛА ИГРАЧКЕ ЗА ОДРАСЛЕ НА ПРОМОЦИЈИ НОВОГ АЛБУМА Британска певачица на несвакидашњи начин даривала пријатеље, после развода од познатог глумца више ништа није исто
После седам година паузе Лили Ален се враћа на музичку сцену са албумом "Вест енд Гирл". На промоцији новог издања, Ален је отворено говорила о детаљима приватног живота.
Британска певачица одлучила је да не крије ништа – ни своје емоције ни своја мишљења. На представљању свог првог албума после седам година у стану Мела Отенберга, Ален је без длаке на језику одговарала на бројна осетљива питања.
Осећам се преплављено. Нисам мислила да ћу икада више моћи да пишем музику“, емотивно је рекла Ален док је брзо одлазила у тоалет током забаве поводом представљања албума у хотелу Стандард.
Нови албум, „Вест Енд Гирл“, је искрен и суров приказ њеног емоционалног слома брака са глумцем из серије „Стренџер Тингс“. Забаву поводом представљања албума прошлог петка организовао је часопис Перфецт, који је приредио вечеру за Лили и њене пријатеље у ресторану Децимо.
Забава је такође имала необичан, хумористичан преокрет – поред сваког места на столу биле су поклон кутије. Уместо класичне свеће или слаткиша, свака кутија је садржала играчку за одрасле, алудирајући на стих из песме „Пуси Палас“, у којем Ален открива неочекивани предмет у торби свог мужа.
Међу гостима који су добили ове необичне поклоне били су њена колегиница из подкаста Микита Оливер, модел Адвоа Абоа, уредница часописа Перфецт Кејти Гранд и водитељ Ник Гримшо.
Лили Ален је својим повратком на музичку сцену доказала да нема шта да крије и да је спремна да исприча своју причу кроз искрену и личну музику.