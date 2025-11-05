clear sky
14°C
05.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2344
usd
101.8102
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) ДЕЛИЛА ИГРАЧКЕ ЗА ОДРАСЛЕ НА ПРОМОЦИЈИ НОВОГ АЛБУМА Британска певачица на несвакидашњи начин даривала пријатеље, после развода од познатог глумца више ништа није исто

05.11.2025. 10:27 10:43
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
Коментари (0)
Printscreen Instagram - Lilly Allen
Фото: Printscreen Instagram - Lilly Allen

После седам година паузе Лили Ален се враћа на музичку сцену са албумом "Вест енд Гирл". На промоцији новог издања, Ален је отворено говорила о детаљима приватног живота.

Британска певачица одлучила је да не крије ништа – ни своје емоције ни своја мишљења. На представљању свог првог албума после седам година у стану Мела Отенберга, Ален је без длаке на језику одговарала на бројна осетљива питања.

Осећам се преплављено. Нисам мислила да ћу икада више моћи да пишем музику“, емотивно је рекла Ален док је брзо одлазила у тоалет током забаве поводом представљања албума у ​​хотелу Стандард.

Printscreen Instagram - Lilly Allen
Фото: Printscreen Instagram - Lilly Allen

Нови албум, „Вест Енд Гирл“, је искрен и суров приказ њеног емоционалног слома брака са глумцем из серије „Стренџер Тингс“. Забаву поводом представљања албума прошлог петка организовао је часопис Перфецт, који је приредио вечеру за Лили и њене пријатеље у ресторану Децимо.

Забава је такође имала необичан, хумористичан преокрет – поред сваког места на столу биле су поклон кутије. Уместо класичне свеће или слаткиша, свака кутија је садржала играчку за одрасле, алудирајући на стих из песме „Пуси Палас“, у којем Ален открива неочекивани предмет у торби свог мужа.

Printscreen Instagram - Lilly Allen
Фото: Printscreen Instagram - Lilly Allen

Међу гостима који су добили ове необичне поклоне били су њена колегиница из подкаста Микита Оливер, модел Адвоа Абоа, уредница часописа Перфецт Кејти Гранд и водитељ Ник Гримшо.

Лили Ален је својим повратком на музичку сцену доказала да нема шта да крије и да је спремна да исприча своју причу кроз искрену и личну музику.

певачица
Извор:
Курир
Пише:
Дневник
Магазин Гламур
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај