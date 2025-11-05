ПРВИХ НЕДЕЉУ ДАНА СЕ КАЈАЛА, САДА ТВРДИ ДА СУ ЊЕНЕ ГРУДИ НАЈЛЕПШЕ НА ЕСТРАДИ Заводљива Теодора Џехверовић истакла атрибуте, па распаметила пратиоце
Певачица Теодора Џехверовић (28) неретко се снима у изазовним издањима, те истиче своје атрибуте, а сада је у први план ставила своје силиконске груди.
Наиме, Теодора се снимила у провокативном издању испред огледала у црном корсету који је додатно истакао њено бујно попрсје.
Она је све време заводљиво играла и снимала груди у крупном кадру, што је, без сумње, распаметило многе мушкарце који је пратиоце на Инстаграму.
Иначе, Теодора је једном приликом говорила о операцији увећања груди, а тада је истакла да сматра да има најлепше силиконе на естради.
- Сваки дан ми стигне барем једна порука на ову тему. Како о овоме не бих причала сто пута и како не бих свим девојкама одговарала, одговорићу свима сада. Реч "презадовољна" је смешна за оно како се ја осећам после операције. За мене су то најлепше урађене груди, нећу бити скромна - рекла је Теодора и додала:
- Желела сам да то буду "природно" урађене груди, које су сада тако лепо легле да верујте ми многи не би ни знали да сам их икад урадила.
"То је болна операција"
Ипак, како каже, због огромне количине боли након захвата, на тренутке се покајала због операције.
- Не могу вас лагати да то није болна операција. Једноставно месец и по дана бол траје, а првих седам дана се кајете што сте уопште било шта урадили - закључила је певачица за домаће медије.