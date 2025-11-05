Гошћа остала шокирана потезом младе: Хтела је да ПОШАЉЕ РАЧУН онима који НИСУ ДОШЛИ НА ВЕНЧАЊЕ
Млада је била разочарана, али њен поступак није наишао на подршку код свих.
Живот често доноси непредвидиве ситуације које нас могу спречити да будемо присутни на важним тренуцима у животима наших ближњих, попут венчања. Без обзира на то колико бисмо желели да поделимо радост и подршку, понекад нас обавезе, удаљеност или неочекиване околности спрече да присуствујемо тим посебним догађајима.
Међутим, једна млада је такву ситуацију одлучила да реши на свој начин. Игнорисање пара заљубљених на њихов велики дан, посебно након што сте потврдили долазак, може вас коштати више од самог пријатељства — а на сопственом примеру то је открила једна жена, пише Њујорк Пост.
"Млада је тражила потврду доласка како би знала колико ће људи бити и колико тањира хране треба да наручи", написала је једна жена у објави на Редиту.
Ауторка објаве рекла је млади да ће на венчање доћи она, њен дечко и њена мама.
"Међутим, на дан венчања мој дечко није могао да дође због проблема са распоредом на послу, а моја мама се разболела. Млада се наљутила и рекла да је потрошила 50 долара по тањиру и да не може да верује да они не долазе иако смо потврдили долазак. Рекла је да размишља о томе да нам наплати по 50 долара за сваки изостанак!", написала је згрожена жена.
Додала је да се запитала ко уопште троши толико новца по тањиру.
"Нису само они пропустили венчање, па је можда била љута што је изгубила новац", додала је жена.
Огорчена, сматрала је да је захтев младе за надокнадом био крајње неукусан.
"Звучало је тако кичасто. Уз то, венчање је било ван града и сви смо морали да путујемо авионом. Већ је само доћи на њено венчање било скупо", објаснила је ауторка.
Ипак, коментатори су углавном били на страни младе.
"Потврдити долазак на венчање, а онда се не појавити, изузетно је непристојно", написао је један корисник.
"Изгубио сам 700 долара због људи који се нису појавили на венчању моје ћерке. Разумем оправдане разлоге попут болести или хитних ситуација, али неки изговори су били 'slabi', а један је био чиста лаж. Никада не бих тражио да ми неко врати новац, али гости би требало да буду свесни да, ако су већ потврдили долазак, треба да учине све да се и појаве", додао је други.
"Дечко и мама би ипак требало да пошаљу поклон иако нису могли да присуствују", написао је трећи.
"Ако потврдиш долазак и не појавиш се, из било ког разлога, и даље би требало да пошаљеш новчани поклон који би им свакако дао", сложио се четврти.