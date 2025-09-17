ОВО ЈЕ МЕНИ КОЈИ УСПОРАВА СТАРЕЊЕ! Стручњаци са Харварда открили исхрану која је као еликсир!
Зелени медитерански режим исхране може да заштити мозак од убрзаног старења, захваљујући свом утицају на протеине који се повезују са когнитивним пропадањем, открива ново истраживање.
Студија, објављена у часопису Клиникал нутришн , спроведена је у сарадњи научника са Универзитета Бен-Гурион у Израелу, Харвард Т.Х. Чен школе јавног здравља и Универзитета у Лајпцигу.
Веза између исхране и старења мозга
Неуролошки поремећаји попут благог когнитивног оштећења и Алцхајмерове болести често се везују за „повећани јаз у старости мозга“, када мозак изгледа биолошки старије од стварних година особе. Да би испитали може ли исхрана да утиче на овај процес, истраживачи су анализирали податке скоро 300 учесника студије Дирецт плус, једне од најопсежнијих дугорочних студија о вези између исхране и здравља мозга.
Током 18 месеци учесници су пратили један од три режима:
стандардну здраву исхрану,
традиционалну, калоријски ограничену медитеранску дијету, са мање простих угљених хидрата, више поврћа и заменом црвеног меса пилетином и рибом,
или зелени медитерански режим, који укључује све наведено уз додатак зеленог чаја и биљке манкаи (водене сочивице).
Резултати су показали да су повишени нивои одређених протеина у крви повезани са убрзаним старењем мозга. Међутим, код испитаника који су пратили зелени медитерански режим ти протеини су се смањили, што сугерише да управо антиинфламаторни молекули из зеленог чаја и биљке манкаи имају заштитни ефекат.
"Динамичан прозор у здравље мозга"
- Проучавање циркулишућих протеина у крви омогућава нам да у реалним условима пратимо како процеси старења мозга реагују на промене у начину живота и исхрани - објашњава др Анат Меир, постдокторски истраживач на Харвард Цхан школи и један од водећих аутора студије.
Она додаје да овакав приступ пружа динамичан увид у здравље мозга, јер открива биолошке промене много пре него што се појаве симптоми.
- Мапирањем ових протеинских „потписа“ добијамо драгоцен увид у то како интервенције попут исхране могу да помогну у очувању когнитивних функција током старења - истиче др Меир.