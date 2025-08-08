clear sky
ПРЕМИНУЛА ПОРНО ГЛУМИЦА ЛИНА БИНА Жеља за лепотом је коштала живота

08.08.2025. 18:54 19:07
Пише:
Дневник
Извор:
Klix.ba
гробље
Фото: pexels/Ilustracija

Америчка порно глумица Лина Бина, која је била позната као Miss John Dough, преминула је у 24. години од компликација повезаних с крвним угрушцима, односно тромбовима у срцу и врату.

HypeFresh је објавио да су наведене компликације настале након што се подвргла трећој операцији повећања стражњице.

Вест о смрти Miss John Dough потврдила је њена сестра Мони, која је написала: "Не могу веровати да те више нема, сестрице. Пробудила сам се овог јутра желећи да је све то била само ноћна мора".

Њена пријатељица Coco Bliss се такође опростила од ње написавши: "Почивај у миру, драга". Уз снимак на којем плешу у клубу је навела: "Напустила си нас прерано".

Miss John Dough је постала позната након што се придружила OnlyFansu. Садржај за одрасле је такође објављивала на X-u.

порно глумица преминула
