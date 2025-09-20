ПРЕМИНУО НАШ ПОЗНАТИ МУЗИЧАР Дејан Цукић се емотивно опростио од њега
Био је члан неколико значајних бендова.
Музичка сцена данас тугује због смрти Предрага Бате Јаковљевића, истакнутог бубњара .
Од њега се емотивно опростио његов дугогодишњи пријатељ и колега, музичар Дејан Цукић.- Данас нас је напустио један од најближих пријатеља које сам икада имао… Предраг Бата Јаковљевић. Били смо заједно у групи Тилт, а потом и у Булевару. После тога је радио са Жаном, Викторијом, Дивљим анђелима, Замбом… Последње што смо заједно урадили била је песма ‘Ти си мој брат’. Текст сам посветио Бати, а он је одсвирао бубњеве. Немам речи… Најдубље саучешће породици. Почивај у миру, Батице - написао је Дејан путем Инстаграма.
Јаковљевић је током каријере био цењен због свог доприноса домаћој музичкој сцени, сарађујући са неким од најпознатијих извођача и бендова на овим просторима.