ПРЕМИНУО НАШ ПОЗНАТИ МУЗИЧАР Дејан Цукић се емотивно опростио од њега

20.09.2025. 19:38 19:43
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: pixabay.com

Био је члан неколико значајних бендова.

Музичка сцена данас тугује због смрти Предрага Бате Јаковљевића, истакнутог бубњара .

Од њега се емотивно опростио његов дугогодишњи пријатељ и колега, музичар Дејан Цукић.- Данас нас је напустио један од најближих пријатеља које сам икада имао… Предраг Бата Јаковљевић. Били смо заједно у групи Тилт, а потом и у Булевару. После тога је радио са Жаном, Викторијом, Дивљим анђелима, Замбом… Последње што смо заједно урадили била је песма ‘Ти си мој брат’. Текст сам посветио Бати, а он је одсвирао бубњеве. Немам речи… Најдубље саучешће породици. Почивај у миру, Батице - написао је Дејан путем Инстаграма.

Јаковљевић је током каријере био цењен због свог доприноса домаћој музичкој сцени, сарађујући са неким од најпознатијих извођача и бендова на овим просторима.

 

(Telegraf.rs)

 

музичар бубњар преминуо
