ПРИНЦ НАПОКОН ПРИЗНАО ДА ИМА ВАНБРАЧНО ДЕТЕ Скандал тресе краљевску породицу ДА ЛИ ТО УТИЧЕ НА ЛИНИЈУ НАСЛЕЂИВАЊА
Принц Лоран, млађи брат краља Филипа, коначно је признао да има ванбрачног сина — шокантно признање које је коначно разрешило мистерију која је трајала годинама.
Члан белгијске краљевске породице, стар 61 годину, потврдио је белгијској новинској агенцији Белга у уторак да има 25-годишњег сина, наводећи да "јавно признаје" Клемента Ванденкерцкова.
Лоран је тако сада отац четворо деце, јер већ има ћерку принцезу Луису (21) и 19-годишње близанце, принчеве Николаса и Ајмерика, са супругом Клер Комбс, са којом је у браку 22 године.
Идентитет Клементовог оца дуго је био предмет сталних шапутања у Белгији, а нагађало се да је принц сина добио пре него што се оженио Комбс 2003. године.
Принц је ванбрачно дете добио са белгијском глумицом и певачицом Венди ван Вантен (65), чије је право име Ирис Ванденкерцкхов, пише Њујорк Пост.
Ова шокантна објава не утиче на линију наслеђивања белгијске краљевске породице. Штавише, није први пут да породица призна ванбрачно дете.
У 2020. години, Лоренов отац, краљ Алберт ИИ, који је абдицирао 2013. признао је да је имао ванбрачно дете са бароницом Сибиле де Селис Лонгчампс.