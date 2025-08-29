РАДА МАНОЈЛОВИЋ ПРОСЛАВИЛА 40. РОЂЕНДАН, А ЈЕДАН ОД ПОКЛОНА- ТРАКТОР Интимно славље расплакало певачицу!
Певачица Рада Манојловић напунила је 40 година, а тим поводом најближи су јој организовали велико изненађење. Ипак, највећи шок био је татин поклон, који је све насмејао, а њу оставио без текста.
Реч је о трактору најновије генерације, који певачица добила као рођендански поклон.
- Рада је данима пре свог рођендана радила, имала је доста наступа па јој прослава није била ни на крај памети. Хтела је да тај дан преспава јер је то био једини слободан дан који је имала. Рекла је сестри да ће заједно отићи на ручак када се наспава и да након тога посете оца Радета у селу Четереже. Марија је ипак одлучила да изненади Раду и организовала је журку у ресторану који се налази у близини Пожаревца. Све нас је позвала и рекла нам да ништа не говоримо Ради, као што смо и учинили - испричао је један од гостију на интимној певачициној прослави.
- Било нас је двадесетак, а Рада је почела да плаче чим нас је видела. Маја се побринула и за декорацију која је била од балона и цвећа и све је било некако бајковито, а интимно. Таман кад је мало дошла себи, уследио је нови шок. Слављеничка торта на којој је писало: "Не могу ја да старим, нисам психички спремна" довела ју је до суза, али радосница - испричао је извор са лица места и за крај додао:
- И ту није био крај изненађењима. Када јој је отац Раде саопштио да јој је купио трактор најновије генерације, праснули смо у смех, иако то није била шала. Заиста јој га је купио, јер јој га је давно обећао
Радин отац је открио због чега се одлучио за такав поклон.
- Сви знају да само Рада уме да вози трактор, па је то и заслужила од мене! Научила је још као мала. Обећао сам јој да ће за четрдесети да добије трактор и тако је било. Возићу га ја док сам жив, а после она нек настави ако жели. Ракију сам јој такође поклонио, иако знам да је она неће пити. Нека има кад јој неко дође, да га послужи, јер се зна да ја правим најбољу ракију - похвалио се Радин отац Раде.
Иначе, Рада Манојловић често на друштвеној мрежи X пише о својим уверењима и теоријама завере, те је тако на свој 40. рођендан многе изненадила ставом.
- Наиме, ових дана сам размишљала на тему година и тог јубиларног броја 40; нисам хтела да ово буде обична захвалница, већ сам хтела са вама да поделим једну своју нову теорију о тим рођенданима и генерално о појму времена и година. Знате оно кад кажу године су само број? Е па овако, читам наслове, не само за себе већ и за много мојих колега и колегиница (и код нас и у свету). Да ли сте приметили колико пута за многе јавне личности кажу “за њих као да је време стало, изгледају млађе него што јесу, залеђени у времену”, хм хм… Да ли вам се дешава да и вама људи око вас изгледају млађе од својих година и да ли се и ви сами заправо осећате и изгледате себи млађе од својих година? Ја сам приметила ту учесталу појаву на светском и на нашем нивоу, у мом приватном окружењу и тако даље - рекла је Рада своја запажања, а онда наставила:
- Мој закључак је да време заправо и стоји, односно, да у реалности иде много спорије и да ми много спорије старимо од брзине којом се као нижу те неке године? За званичних годину дана које муњевито прођу од дочека Нове године до следећег дочека, па реално је брат брату неких 6, 7, нек је и 8 месеци. Али никако тих пуних 12. Значи, мислим да је ово са временом нека озбиљна подметачина и превара; зашто? Можда да бисмо се уплашили те брзине којом смо напунили 40 па одједном 50, па 60 година па навучеш страхове јер као пролете живот, набијеш себи притисак шта ћу, како ћу, природни страх од смрти, разболиш се на нервној бази, опет вечито у том неком страху, грчу и зачараном кругу.
Закључак је да ми дефинитивно нисмо људи својих година и да смо физички млађи него што то званични календари показују. Можда се време и убрзало; али само по бројевима, ми физички не старимо пропорционално са тим убрзањем. Напунила сам 40, али ја се физички осећам и изгледам ту негде до 35, и мислим да је то нека моја реална старост. - закључила је Рада Манојловић на друштвеној мрежи X.