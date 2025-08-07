"РЕЋИ ДА ЈЕ БИЛА 'ДОБРА ДЕВОЈКА' ЗВУЧИ ПРЕМАЛО” Бивши дечко одбојкашице Симоне ОТКРИВА како су се поново срели пред трагедију
"Никада нећу заборавити наш први сусрет, роштиљ код пријатеља, њене очи боје која те обори с ногу…", почиње своју причу Франческо Тилота, бивши дечко Симоне Чине, 20-годишње одбојкашице која је прошле суботе пронађена мртва у базену једне виле у Багерији, током прославе дипломе. Њих двоје су се упознали пре три године, а пријатељство је убрзо прерасло у романтичну везу.
"Враћао сам се кући с мора, био сам на Изола деле Фемине. Занимљива подударност: последњи пут сам тамо био управо с њом. Помислио сам: 'Ко зна, можда је сретнем'. Био сам без друштвених мрежа, читао сам књигу цео дан. У једном тренутку ме је позвао друг с којим се често виђам и рекао да се десило нешто страшно. Додао је: 'Симона је мртва'. Следио сам се", рекао је Франческо.
"Одмах сам почео да проверавам вести, да зовем пријатеље из нашег друштва, да сазнам шта се догодило. Било је и остало тешко прихватити да Симоне више нема. Имала је само 20 година…", додао је.
На питање како је, по његовом мишљењу, дошло до трагедије, Франческо каже:
"Не знам, покушавам и даље да схватим, разговарам с онима који су били на прослави, који су је последњи видели. Али није лако. Оно што знам са сигурношћу јесте да Симона није пила, никада није претеривала с алкохолом, и никада, али никада не би узела било какву дрогу. Била је прави фанатик здравог живота, спорт јој је био све. Била је строга према себи".
Била је нормална девојка
"Наравно, ако би отишла на неку прославу, обично би попила једно пиво, била је нормална девојка. Али никада је нисам видео ни мало под утицајем алкохола. Свађали смо се кад бих запалио цигарету, није то подносила. Толико је била прецизна да је једном за ужину понела тачно девет индијских ораха, не десет, не петнаест, баш девет, јер јој је тако писало у дијети", додаје Франциско.
Онда се исправио и рекао да "добра девојка" звучи премало у Симонином случају.
"Рећи да је била 'добра девојка' звучи ми премало. Била је паметна, одлучна, весела. Спорт јој је био све, посебно беч волеј, то јој је био ваздух који дише. Уписала је студије спорта, радила у одбојкашком клубу, а уз то је имала и посао у једном локалу. Она и њена браћа и сестре су се увек трудили да не буду на терету родитељима, сви су радили", каже.
Љубав, раскид и пријатељство
"Упознали смо се на роштиљу код пријатеља, 25. априла. Одмах ме је привукла, очи, боје која опчињава, ведра, окружена пријатељима, дружељубива. Нисмо одмах почели да се виђамо јер сам тада полагао испите (студирам економију), али смо се дописивали. Касније сам се разболео и она ме је сама контактирала да види како сам. Од јуна смо почели да се виђамо", објашњава Франческо.
Он истиче да је Симона била јако везана за њену сестру близнакињу Роберту иако су биле јако различите. Када су доживели саобраћајну несрећу, њен отац је дошао у болницу, тада је и њега упознао.
"На крају смо се удаљили, били смо премлади, нашли смо се у погрешном тренутку. Ја сам тада пролазио кроз тежак период. Једноставно се догодило. Али у последње време смо се поново виђали", истакао је.
"Имала је здрав и посвећен живот"
"Симона је живела између посла, студија и тренинга. То јој је био цео свет. Искључујем да се уплела с погрешним људима, имала је здраво окружење јер је и сама била здрава особа. Истински и искрено здрава", каже Франческо.