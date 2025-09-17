ВЕЋ ИМА ДВА ДЕЧАКА!
РИЈАНА ПОСЛАЛА СУПТИЛНУ ПОРУКУ О ПОЛУ БЕБЕ! Због овог детаља сви верују да певачица очекује ЦУРИЦУ
Ријана је позирала за насловницу познатог магазина Hommegirls, откривајући труднички стомак у стајлингу који су многи протумачили као суптилну поруку.
Популарна музичка звезда Ријана ускоро ће по трећи пут постати мајка, а обожаваоци широм света с нестрпљењем прате сваки њен потез у овој посебној животној фази. Ова информација не би била толико изненађујућа да певачица у својој најновијој објави није послала, по свему судећи, прилично јасан наговештај о полу бебе.
Наиме, Ријана је позирала за насловницу познатог магазина Hommegirls, откривајући труднички стомак у стајлингу који су многи протумачили као суптилну поруку. На себи је имала розе бермуде и мајицу, док је цео едиторијал био осмишљен у њежним розе тоновима. Управо тај детаљ подстакао је фанове да поверују да овог пута чека – девојчицу.
- Са мојом следећом модном иконом, написала је Ријана у опису фотографије, алудирајући на бебу коју носи, и тиме додатно "запалила" друштвене мреже.
Годинама прижељкује ћеркицу
Певачица већ има два сина са партнером АСАП Рокијем – старијег Рзу, који је добио име инспирисано легендарним продуцентом из групе Wu-Tang Clan, и млађег Раита. Иако Ријана ретко објављује породичне тренутке, јасно је да јој је мајчинство донело нову димензију живота. Више пута је говорила о томе колико је поносна на своје синове и колико ужива у родитељству.
Ипак, још од прве трудноће говорила је како би волела да има и девојчицу, па не чуди што су фанови ову најновију објаву доживели као симболично откривање дуго прижељкиваног сна.
Ријана још увек није званично потврдила пол треће бебе, али ако је судити по стајлингу и поруци коју је послала, чини се да је "трећа срећа" заиста дошла у розе паковању.