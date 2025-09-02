ТАРА ЂОКОВИЋ ПРОСЛАВЉА 8. РОЂЕНДАН, А НА ТОРТИ НЕМА СВЕЋИЦА! Јелена је после посете Косову одлучила да ПРОМЕНИ правила ЕВО шта се крије иза ове одлуке
Други дан септембра црвеним словима је уписан у породични календар најбољег тенисера свих времена.
Иако тренутно није са њима, јер на другом крају планете покушава да се домогне 25. гренд слем титуле, Новак Ђоковић све време мисли на супругу и децу, а данас највише на ћерку Тару, која слави осми рођендан.
Због обавеза у Њујорку, где наступа на УС Опену, Новак Ђоковић није могао физички да буде уз своју мезимицу Тару, која је, сви кажу, његова мала слика и прилика. А 2. септембар је посебан датум у њиховом дому – дан када је неодољива девојчица угледала свет. Од тог тренутка прошло је, веровали или не, већ целих осам година.
Дан раније слављеница је кренула у други разред, па није у могућности да бодри тату у походу на нови гренд слем трофеј. Њега вечерас чека важан четвртфинални окршај са Тејлором Фрицом, али, колико год се фокусирао на игру, свакако и на победу, Новак ће у мислима сигурно бити и са својом ћерком.
И прослављени тенисер и његова супруга Јелена деци увек приреде специјална изненађења за рођенданске "прилике". Обично су то мања, интимна породична славља, често у кућној варијанти, уз најужи круг одабраних и, наравно, торту. Но, оно што по чему се та торта издваја од осталих јесте већ свима добро позната чињеница да на њој нема свећица.
Јелена је својевремено објаснила због чега је донела такву одлуку.
"Када смо посетили манастире и цркве на Косову, палили смо свеће за живе и упокојене, за здравље и мир. Свећа је симбол несебичне жртве, она сагорева себе да би другима дала светлост и сјај. Она је симбол живота и просветљења, отклањања страхова и мрачних мисли из нашег ума и срца, и предавања светлости Бога.
"Како смо онда усвојили традицију слављења рођења живота тако што гасимо свећу на торти док замишљамо жељу?! Запитала сам се и пожелела да макар у свом дому променим тај обичај", рекла је Јелена, ни не слутећи да ће тим потезом покренути лавину најразличитијих реакција.