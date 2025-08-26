clear sky
(ВИДЕО)(ФОТО) ЕВО КАКО СИЈА ЗВЕЗДА МОДНИХ ПИСТА И МРЕЖА Показала најјаче адуте, ОВО је у првом плану!

26.08.2025. 15:37
Пише:
Дневник
Извор:
superzena.b92.net
Фото: youtube prinstcrin/ Late Night with Seth Meyers

Звезда модних писта, али и друштвених мрежа је она - Емили Ратајковски.

Иако је успешна у моделинг свету, једна од најтраженијих манекенки данашњице увек нађе времена да се обрати фановима.

Тако је било и овог пута. Емили је на Инстаграму објавила компилацију фотографија која мами уздахе. Како се види позирала је у занимљивој креацији коју красе траке од црне коже, али и прозирни материјали.

 Хаљина, ако тако можемо да је назовемо, истакла је све њене атрибуте, посебно бујне груди које су биле централни мотив ових фотки.

 

