(ВИДЕО) КАКО ЈЕ ПОЗНАТА МАНЕКЕНКА ЧУВАЛА СЛИКУ САВРШЕНОГ ЖИВОТА ДОК ЈЕ ТОНУЛА У АЛКОХОЛИЗАМ "Често бих пила након што бих ставила децу у кревет"

Међутим, иза савршене фасаде, сваке вечери, након што би успавала своје синове, Сија и Флина, посезала би за боцом вотке.

Тек тада би осетила да може да се опусти, да њен живот има смисла и да ће све бити у реду. У почетку су јој само повремено били потребни ти тренуци „охрабрења“ како би одржала идеализовану слику о себи.

Међутим, с временом, осећај олакшања који јој је доносио алкохол постао је све потребнији. Мало по мало, једна од највећих модних икона нашла се на самом рубу понора – о чему искрено говори у својој аутобиографији *Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself*, објављеној у новембру прошле године. Њену причу посебно вреди истакнути на Светски дан борбе против алкохолизма који се обележава данас.

„Често бих пила након што сам ставила децу у кревет. Седела сам сама и пила чашице вотке, а затим бих писала спискове обавеза и писма својој породици. Обављала сам кућне послове, слушала музику до 23 сата, а затим отишла у кревет и онесвестила се“, написала је у књизи.

Чувала је слику о савршеном животу

Након испијања многих пића, манекенка би повраћала бар три пута, а наредног јутра би отишла на трчање. На тај начин је одржавала слику о свом савршеном животу.

Њен тадашњи партнер, француски финансијер Арпад Бисон, с којим је добила оба сина, често је био одсутан. Осећај празнине надомештавала је друштвом пријатеља, а они су веровали да је Ел добро – чак и више од тога. Само шест месеци након порођаја вратила се снимањима и модним пистама, одржавајући мит о себи као о непобедивој супержени.

Међутим, нису сви насели на ту илузију. Њени натуропати и холистички терапеути приметили су промене и упозорили је да би алкохол могао да поремети њене хормоне. Нарочито након порођаја, могла је да мисли само на боцу шампањца у посуди с ледом.

Радила је против себе

Тадашњем партнеру је тврдила да је све у реду, чак и када је, због прераног повратка на посао, добила упалу плућа. Радила је против себе како би доказала и њему и свету да је једнако снажна и успешна као пре мајчинства.

Међутим, све се срушило када су помрачења свести постала учесталија. Разговарала је с неким и усред реченице заборављала о чему прича. Управо због тога је 2003. године потражила стручну помоћ.

Пријавила се у клинику за одвикавање у Аризони под тајним надимком Мак, плашећи се да ће је неко препознати. Срећом, тајна је остала сачувана све док сама, годинама касније, није одлучила да подели своју причу.