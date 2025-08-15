„НЕ ПОСТАЈЕТЕ АСТРОНАУТ ДА БИСТЕ БИЛИ БОГАТИ!“ Пензионисана астронауткиња открила КОЛИКО они заиста зарађују, а ИЗНЕНАДИЋЕТЕ СЕ
Али док је каријера астронаута сан многих, можда се питате колико је добро плаћена. Астронауткиња је дала искрен одговор на то колику плату примају.
У поређењу са канцеларијским послом и радницима, ови високо обучени појединци се редовно лансирају у свемир брзином од око 28.163 км/х.
Такође, астронаути живе од дехидриране хране у пакетићима и морају да користе посебно дизајниране тоалете, за разлику од регуларног посла који не захтева толико мука. Ту је и стална борба против бестежинског стања, а многи доживљавају губитак мишићне масе током мисија.
Све то доводи до тога да човек помисли да астронаути сигурно добијају баснословну цифру. Међутим, једна запослена у Наси открила је да то није најуноснија каријера, пише "Дејли мејл".
Анастронауткиња дала искрен одговор
На питање о томе колико је плаћена, Никол Стот, пензионисана астронауткиња, инжењерка и акванауткиња, дала је отворен одговор:
"Не много", одговорила је, када ју је упитао "ЛАДБибле". "Не постајете астронаут да бисте били много плаћени."
Током своје каријере, Никол Стот је летела на две експедиције и провела више од 100 дана у свемиру. Покренула је мисију СТС-128 на Међународну свемирску станицу (МСС) 2009. године и провела три месеца тамо.
Била је 10. жена која је извела свемирску шетњу и прва особа која је управљала роботском руком МСС, како би ухватила слободно летеће теретно возило.
Према Наси, годишња плата за астронауте износи 152.258 долара годишње, али то може варирати у зависности од образовања и нивоа искуства. То за грађане Србије може деловати много, али за САД и није неки специјалан износ.
Раније ове године, испоставило се да би астронаути Насе, Сунита Вилијамс и Буч Вилмор, који су били заглављени на МСС девет месеци, вероватно добили малу исплату за неугодност.
Бивша астронауткиња Насе, Кејди Колман, рекла је за "Вашингтонијан" да астронаути примају само своју основну плату без додатка за прековремени рад због "случајних трошкова".
"За мене је то било око 4 долара дневно", рекла је. Колманова је добила отприлике 636 долара за "случајне трошкове" за своју мисију од 159 дана између 2010. и 2011. године.
Вилијамсова и Вилмор имају плату у распона од 125.133 долара и 162.672 долара, за своје богато искуство.