НЕШТО НАЈГОРЕ ШТО МОЖЕТЕ ПОЈЕСТИ ЗА ДОРУЧАК Стручњак упозорава на грешку који многи праве
Јутарњи оброк може значајно утицати на здравље пробавног система и ниво енергије током дана.
Многи сматрају житарице практичним и „здравим“ избором, али стручњаци упозоравају да одређене врсте, посебно оне са додатим вештачким заслађивачима, могу нанети више штете него користи – нарочито ако их једете рано ујутру.
Вештачка заслађивача, која се додају ради побољшања укуса без додатних калорија, могу нарушити равнотежу цревне микробиоте, пише SheFinds. Такве промене у саставу бактерија у цревима повезане су са неповољним утицајима на варење и метаболизам.
Осим тога, истраживања показују да вештачка заслађивача могу ометати природну регулацију апетита. Житарице често садрже комбинацију шећера, вештачких заслађивача и шећерних алкохола, попут еритритола, који имају посебно негативан ефекат на пробаву, упозорава нутриционисткиња Еби Грим (Abby Grimm).
Ометање природне регулације апетита може довести до већег уноса калорија и, временом, до гојења. „Шећерни алкохоли увлаче воду у пробавни систем, што може изазвати непријатне симптоме попут надимања, пролива, гасова и грчева. Такође могу променити однос добрих и лоших бактерија у цревима“, објашњава Грим.
Недостатак протеина у оброку може довести до наглог пораста нивоа шећера у крви, а затим и до брзог пада. Такве житарице често имају мало протеина, што додатно погоршава ситуацију, истиче Грим.
Прекомерна количина шећера у исхрани ствара идеалне услове за раст штетних бактерија у цревима, што може пореметити комуникацију црева са остатком тела, утицати на метаболизам и отежати одржавање здраве телесне тежине. „Када ниво шећера у крви порасте, повећава се и жеља за слатким, што доводи до већег уноса шећера и, временом, гојења“, додаје Грим.