(ВИДЕО) "УЧИО МЕ ОТАЦ СТАРИ..." Глумац Милан Васић поделио дирљив видео у којем пева сину ДЕСПОТУ! Разнежио све на друштвеним мрежама, не скида осмех с лица!
29.08.2025. 08:36 08:47
Глумац Милан Васић недавно се остварио у најлепшој животној улози - постао је отац.
Чини се да у томе ужива и да се одлично сналази, а сада је показао како успављује сина Деспота.
Милан Васић је држао сина у наручју и љубио га у главу, док му је певушио стихове:
"Учио ме отац стари тако од малена, буди добар човек, сине, тешка су времена".
Глумац је добио прегршт коментара испод објаве, а људи су одушевљени колико је брижан и пажљив.
"Види Деспота, молим те, и он би у фолклор", "Браво, свака част, отац и син", "Бог ти дао свако добро", само су неки од коментара.