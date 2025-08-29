clear sky
(ВИДЕО) "УЧИО МЕ ОТАЦ СТАРИ..." Глумац Милан Васић поделио дирљив видео у којем пева сину ДЕСПОТУ! Разнежио све на друштвеним мрежама, не скида осмех с лица!

29.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
milan vasic
Фото: Screenshot YT K1 televizija

Глумац Милан Васић недавно се остварио у најлепшој животној улози - постао је отац.

Чини се да у томе ужива и да се одлично сналази, а сада је показао како успављује сина Деспота.

Милан Васић је држао сина у наручју и љубио га у главу, док му је певушио стихове:

"Учио ме отац стари тако од малена, буди добар човек, сине, тешка су времена".

Глумац је добио прегршт коментара испод објаве, а људи су одушевљени колико је брижан и пажљив.

"Види Деспота, молим те, и он би у фолклор", "Браво, свака част, отац и син", "Бог ти дао свако добро", само су неки од коментара.

милан васић беба друштвене мреже
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
