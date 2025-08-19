ВУК КОСТИЋ РАСПАЛИО ПО КОЛЕГАМА: Ми смо тај плес одплесали од 1941. до 1946. године, никада нећу хушкати на свој народ!
Вук Костић каже да никада неће хушкати свој народ једне против других док за то време одмара у Хрватској на море и пије пиће, као многе његове колеге.
Вук Костић који је познат по свом бритком језику не подржава насиље које се сваког дана дешава на улицама градова широм Србије које спроводе блоакдери.
Он је на Инстаграму написао свој став о томе и јасно ставио до знања да Срби не сме да мрзе једни друге.
"Од мене нећете дочекати да подржавам насиље или мржњу. Никад нећу хушкати свој народ против свог док се седи на риви и цирка пиће. Ми смо тај плес одплесали од 1941. до 1946. године, ту мислим на Голи оток, јаме и те ствари. Ако сада то не схватимо, еволутивно не заслужујемо да опстанемо на овом свету. Не сме да падне више ни једна кап крви", написао је глумац.