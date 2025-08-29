ЗВЕЗДУ "СОПРАНОВИХ" НА САМРТИ ОПЉАЧКАО РАДНИК ХИТНЕ ПОМОЋИ Уместо да му спаси живот, са руке му скинуо скупоцени "Ролекс"
Легендаркни Џејмс Гандолфини преминуо је пре више од 12 година, али приче о њему и серији "Сопранови" подједнако маме пажњу јавности, као у време када је чувена серија емитована на малим екранима широм света.
Поред бројних анегдота са сета и прича из приватних живота глумачке поставе која је заслужна за ванвременску популарност "Сопранових", постоје и неке мистерије, које до данас нису објашњене.
Највећа од њих, везује се за последње тренутке живота Гандолфинија. Наиме, глумац је 2013. године доживео срчани удар, током боравка у Риму. Глумца је у бесвесном стању пронашао његов тринаестогодишњи син. На лице места послата су кола хитне помоћи.
Медицински техничар Клаудио Бевилаква (43), који је стигао у хотел у ком је отседао Гандолфини, наводно је, уместо да му пружи адекватну помоћ и потенцијално спасе живот, искористио прилику како би са руке глумца скинуо скупоцени "Ролекс", чија је вредност тада процењена на више од 3.000 долара.
Нестанак сата нико није приметио у тренутку, а породица је накнадно полицији пријавила крађу, и активирала полису осигурања. У наредним данима, детаљи истраге бацили сумњу на медицинског радника.
Тужиоци су на основу прикупљених доказа и изјава сведока утврдили да је Бевилаква искористио хаос који је настао у хотелској соби како би украо сат.
Судски процес против болничара почело је 2016. године али се он није појавио на првом рочишту, па је суђење одложено.
Ни девет година касније није познато да ли се суђење икада наставило. Ако узмемо у обзир да је медијско извештавање о овом случају престало 2016. године, шира јавност остала је ускраћена за информацију о правном епилогом наводне крађе.