БУДИТЕ ОПРЕЗНИ ОД 13. СЕПТЕМБРА Марс у Ваги ствара проблеме Бику, Близанцима и Шкорпији
Космички транзит Марса у поље Ваге донеће појединим знацима Зодијака буран период.
Транзит Марса у Ваги догодиће се 13. септембра 2025. у 20.18 часова, пише Glossy.
Будући да је Вага непријатељски настројена према Марсу, могу се очекивати свакакви утицаји.
Када Марс пролази кроз Вагу, планета акције и покретачке снаге улази у знак равнотеже, хармоније и партнерстава.
Овај транзит спаја Марсову ватрену одлучност са дипломатским приступом Ваге, чинећи га временом када се асертивност изражава кроз преговоре и сарадњу, а не директном конфронтацијом.
Људи се могу осећати мотивисано да преузму иницијативу у односима, сарадњи и друштвеним везама, често тражећи праведност и обострану корист.
Ипак, неће на све хороскопске знакове овај транзит повољно утицати.
Ево која ће три знака Зодијака бити негативно погођена транзитом Марса у Ваги.
Бик
Марс пролази кроз шесту кућу и влада седмом и дванаестом кућом за припаднике овог знака. Као резултат горе наведеног, можете се сусрести са изазовима у остваривању својих жеља. Међутим, осећаћете се енергично.
Што се тиче посла, припремите се на притисак на послу током овог транзита Марса у Ваги. Исто тако је могуће да ћете се сусрести са ривалством на послу.
Што се тиче финансија, можда ћете осетити да вам се трошкови повећавају, па ћете морати да посегнете и за уштеђевином.
Близанци
За Близанце, Марс постаје владар 6. и 11. куће и прећи ће у 5. кућу. Као резултат горе наведеног, можете бити забринути због развоја и напретка своје деце.
Што се тиче ваше каријере, ако сте запослени, веома је могуће да ћете имати проблеме на послу.
Као резултат тога, можете бити незадовољни својим послом и својим новчаним приходима.
Ипак, током овог транзита Марса у Ваги, могли бисте остварити умерен приход и уштедети умерену количину новца.
Шкорпија
Марс пролази кроз 12. кућу и влада првом и шестом кућом Шкорпија. Зато се може десити далеко путовање, као и новчани приход или наследство. Што се тиче каријере, могли бисте променити посао и да напредујете, а може да се догоди да не можете довољно да заблистате током овог транзита Марса у Ваги.
Највероватније је да ће вам бити тешко да пронађете своје место у индустрији и прилику да остварите велики профит, можда ћете зарађивати само мале суме новца.
На приватном плану, од 13. септембра су могући проблеми у породици.