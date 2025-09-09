few clouds
БУДИТЕ ОПРЕЗНИ ОД 13. СЕПТЕМБРА Марс у Ваги ствара проблеме Бику, Близанцима и Шкорпији

09.09.2025. 16:18 16:29
Пише:
Дневник
Извор:
Glossy
mars
Фото: Pixabay

Космички транзит Марса у поље Ваге донеће појединим знацима Зодијака буран период.

Транзит Марса у Ваги догодиће се 13. септембра 2025. у 20.18 часова, пише Glossy.

Будући да је Вага непријатељски настројена према Марсу, могу се очекивати свакакви утицаји.

Када Марс пролази кроз Вагу, планета акције и покретачке снаге улази у знак равнотеже, хармоније и партнерстава.

Овај транзит спаја Марсову ватрену одлучност са дипломатским приступом Ваге, чинећи га временом када се асертивност изражава кроз преговоре и сарадњу, а не директном конфронтацијом.

Људи се могу осећати мотивисано да преузму иницијативу у односима, сарадњи и друштвеним везама, често тражећи праведност и обострану корист.

Ипак, неће на све хороскопске знакове овај транзит повољно утицати.

Ево која ће три знака Зодијака бити негативно погођена транзитом Марса у Ваги. 

bik
Фото: Pixabay

Бик

Марс пролази кроз шесту кућу и влада седмом и дванаестом кућом за припаднике овог знака. Као резултат горе наведеног, можете се сусрести са изазовима у остваривању својих жеља. Међутим, осећаћете се енергично.

Што се тиче посла, припремите се на притисак на послу током овог транзита Марса у Ваги. Исто тако је могуће да ћете се сусрести са ривалством на послу.

Што се тиче финансија, можда ћете осетити да вам се трошкови повећавају, па ћете морати да посегнете и за уштеђевином. 

blizanci
Фото: Pixabay

Близанци

За Близанце, Марс постаје владар 6. и 11. куће и прећи ће у 5. кућу. Као резултат горе наведеног, можете бити забринути због развоја и напретка своје деце.

Што се тиче ваше каријере, ако сте запослени, веома је могуће да ћете имати проблеме на послу. 

Као резултат тога, можете бити незадовољни својим послом и својим новчаним приходима.

Ипак, током овог транзита Марса у Ваги, могли бисте остварити умерен приход и уштедети умерену количину новца.

škorpija
Фото: Pixabay

Шкорпија

Марс пролази кроз 12. кућу и влада првом и шестом кућом Шкорпија. Зато се може десити далеко путовање, као и новчани приход или наследство. Што се тиче каријере, могли бисте променити посао и да напредујете, а може да се догоди да не можете довољно да заблистате током овог транзита Марса у Ваги. 

Највероватније је да ће вам бити тешко да пронађете своје место у индустрији и прилику да остварите велики профит, можда ћете зарађивати само мале суме новца.

На приватном плану, од 13. септембра су могући проблеми у породици.

