ЦРНИ ПАНТЕР ПОНОВО ВИЂЕН У БЛИЗИНИ СРБИЈЕ Ловац срећом остао присебан када га је звер пресрела ИМА ЛИ ОПАСНОСТИ ЗА ЉУДЕ
Црни пантер је виђен на Шуменском платоу у Бугарској, а ловац тврди да се сусрео очи у очи са животињом на стази у среду увече.
Сусрет је прошао без повреда, али стручњаци и локални становници упозоравају на потенцијалну опасност за људе, посебно децу.
Архитекта и ловац Добрил Добрев био је на својој редовној вечерњој шетњи када је приметио црног пантера како излази из шуме и креће ка њему путем. „Док сам ишао асфалтираним путем према војним базама на платоу, видео сам велику црну животињу како излази из шуме и иде право ка мени. У једном тренутку животиња се зауставила и окренула назад ка шуми, тада сам је јасно видео и препознао карактеристике врсте, нарочито дугу реп“, рекао је Добрев.
Пантер се понашао мирно
Добрев је додао да се пантер затим излежавао на путу попут обичне мачке. „Нисам осетио претњу, али нисам знао како да реагујем ако настави ка мени. Почео сам полако да се удаљавам, гледајући преко рамена да ли ме прати. Остала је на месту, то је био наш сусрет“, објаснио је он.
Могућност опасности за људе
Ловац упозорава да сусрет са животињом може бити другачији за неискусне особе или децу. „Треба предузети мере, јер није предвидиво када и да ли животиња може постати агресивна. Када су ме позвали у полицију да разговарамо, сазнао сам да је животиња раније виђена на истом подручју. То указује да је ово њен стални простор, где су стене и бројне пећине на крају платоу“, рекао је Добрев.
Нема још службених мера
До сада нема званичних информација о даљим акцијама полиције или надлежних служби у вези са хватањем црног пантера на Шуменском платоу. Локалне власти и стручњаци још разматрају како најбоље реаговати како би заштитили посетиоце и становнике.
Пантер "виђен" у Србији пре три године
Како је писао "Блиц" у новембру 2022. године, у околини Апатина у Војводини, забележени су наводи о виђењу црног пантера. Пољопривредник из Апатина је тврдио да је током сетве на својој њиви приметио велику црну мачку која се приближила и стала на средину њиве пре него што је нестала у шипражју.
Након ових пријава, Шумска управа "Апатин" издала је званично упозорење, обавештавајући локалне заједнице и позивајући грађане да буду опрезни и пријаве сваку сумњу на присуство ове животиње. Међутим, упркос опсежној потрази, укључујући коришћење дронова са термовизијским камерама, нису пронађени конкретни докази о присуству црног пантера у том подручју
Иако су трагови, попут отисака шапа и навнодног напада на животиње, повремено пријављивани, стручњаци су изразили сумњу у веродостојност тих доказа, указујући на могућност грешке у идентификацији или манипулацију информацијама.