ДАН ВЕЛИКИХ РИЗИКА JE 7. СЕПТЕМБАР: Четири знака под ударом сукоба и наглих прекида
У првој половини септембра 2025. један снажан планетарни транзит доноси изазове појединим знаковима Зодијака. Потребан је посебан опрез, јер је реч о датуму који астролози описују као најтурбулентнији у целом месецу.
Септембар ће бити месец преокрета, унутрашњих борби и емотивне нестабилности. Рационално и емотивно биће у сукобу, док Меркур у напетим аспектима доноси хаотичну комуникацију, неспоразуме и кварове. Марс и Плутон појачавају тензију, агресију и конфликте, па ће многи имати осећај да морају да прекину са старим стварима – често исхитрено и на болан начин. Ипак, септембар је и месец у којем истина излази на видело, чак и када није пријатна.
Најопаснији датум: 7. септембар
Кулминација долази 7. септембра, када се дешава тотално помрачење Месеца у знаку Риба. Овај астролошки догађај носи непредвидиву енергију, па се ствари лако измичу контроли.
Рибе симболизују подсвест, илузије и осећања, па лунарна еклипса може изазвати психичку исцрпљеност, осећај безнађа или панике, прекиде веза и озбиљне свађе. Постоји и повећан ризик од несрећа повезаних са водом – поплаве, олује или поморске незгоде.
Знакови који ће осетити најјачи утицај
-
Рибе – улазе у конфузију и претерану емотивност.
-
Девице – имају осећај да губе контролу и сигурност.
-
Стрелчеви – могу бити увучени у неочекиване сукобе.
-
Близанци – ризикују грешке у комуникацији и нагле прекиде односа.
Савети за овај дан
-
Избегавајте доношење важних одлука – оно што се започне на помрачење ретко има стабилан исход.
-
Немојте улазити у свађе, јер мала искра може постати велики пожар.
-
Будите пажљиви у саобраћају и у близини воде.
-
Ако можете, проведите дан у миру, одмору и посвећености себи.