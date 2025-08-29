scattered clouds
ДАН ВЕЛИКИХ РИЗИКА JE 7. СЕПТЕМБАР: Четири знака под ударом сукоба и наглих прекида

29.08.2025. 18:56 19:06
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com/Valentines day background, Couple, Beach image. Free for use

У првој половини септембра 2025. један снажан планетарни транзит доноси изазове појединим знаковима Зодијака. Потребан је посебан опрез, јер је реч о датуму који астролози описују као најтурбулентнији у целом месецу.

Септембар ће бити месец преокрета, унутрашњих борби и емотивне нестабилности. Рационално и емотивно биће у сукобу, док Меркур у напетим аспектима доноси хаотичну комуникацију, неспоразуме и кварове. Марс и Плутон појачавају тензију, агресију и конфликте, па ће многи имати осећај да морају да прекину са старим стварима – често исхитрено и на болан начин. Ипак, септембар је и месец у којем истина излази на видело, чак и када није пријатна.

Најопаснији датум: 7. септембар

Кулминација долази 7. септембра, када се дешава тотално помрачење Месеца у знаку Риба. Овај астролошки догађај носи непредвидиву енергију, па се ствари лако измичу контроли.

Фото: pixabay.com

Рибе симболизују подсвест, илузије и осећања, па лунарна еклипса може изазвати психичку исцрпљеност, осећај безнађа или панике, прекиде веза и озбиљне свађе. Постоји и повећан ризик од несрећа повезаних са водом – поплаве, олује или поморске незгоде.

Знакови који ће осетити најјачи утицај

  • Рибе – улазе у конфузију и претерану емотивност.

  • Девице – имају осећај да губе контролу и сигурност.

  • Стрелчеви – могу бити увучени у неочекиване сукобе.

  • Близанци – ризикују грешке у комуникацији и нагле прекиде односа.

Савети за овај дан

  • Избегавајте доношење важних одлука – оно што се започне на помрачење ретко има стабилан исход.

  • Немојте улазити у свађе, јер мала искра може постати велики пожар.

  • Будите пажљиви у саобраћају и у близини воде.

  • Ако можете, проведите дан у миру, одмору и посвећености себи.

дан ризик хороскоп
