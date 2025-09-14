ДАНАС ПОЧИЊЕ ЦРКВЕНА НОВА ГОДИНА! Ово су молитве и обичаји који се поштују, а ГЛЕДАЊЕ У МЕСЕЦ открива какав ће бити род
Православни верници 14. септембра обележавају празник Црквене Нове године, односно датум од којег старокалендарска православна црква прославља почетак литургијске године.
Током историје постојала су двоумљења када ће се обележавати почетак Црквене Нове године, па је тако у Србији она обележавана у марту све до владавине цара Душана. На Првом и Шестом Васељенском саобру сматрало се да је важно да почетак Црквене Нове године буде у септембру, јер, око празника јеврејске Нове године (Рош Хашана), која је такође ових дана, Исус Христ, ушавши у синагогу, огласио је годину милости Господње.
Обичаји за Црквену Нову годину
За овај празник везује се мали број обичаја, а за један од најважнијих се одувек сматрала молитва. Верује се да се данас треба помолити за добру, плодну и радосну годину пред нама.
Такође, упућује се молитва за победу над кривоверством, за плодове земље, кишу, здрав и чист ваздух и за избављење од свих невоља.
Неке породице у Србији прослављају Црквену Нову годину као крсну славу, а према старом обичају људи су некада носили семе у цркву да се освешта, јер је ово период године када почиње сетва.
Такође, на овај дан се гледа у месец - ако је млад, верује се да ће жито обилно родити, а цела година бити родна.