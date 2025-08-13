ДАРА БУБАМАРА ДОБИЛА "РОЛЕКС" ОД МЛАЂАНОГ УДВАРАЧА На руци сија сат "тежак" 30.000 евра А ОНА НЕ МОЖЕ ДА САКРИЈЕ ОДУШЕВЉЕЊЕ
Певачица Дара Бубамара похвалила се скупоценим сатом марке "ролекс" вредним чак 30.000 евра који је, по свему судећи, добила на поклон.
Како наводи Информер, дародавац је наводно 23 године млађи момак, познат у друштву као "татин син", који је потпуно одлепио за атрактивном певачицом.
Извор открива да јој се "татин син" већ извесно време удвара, а Дара Бубамара је, како каже, наводно све ближа томе да му узврати емоције и препусти се романси.
- Он је буквално заслепљен њом. Где год да се појаве, не скида поглед са Даре, стално јој нешто шапуће и смешка се. Сат је само још један у низу знакова пажње којима је обасипа - прича наводно добро обавештени саговорник.
Дара Бубамара није крила одушевљење овим знаком пажње
- Дара ужива у тој пажњи. Он је млад, згодан, има пара на претек и воли да троши. Обоје су луди за скупим колима, изласцима и луксузом, па су, искрено, као створени једно за друго - додаје исти извор.
И Дара и њен млађани обожавалац деле страст према брзим и скупим аутомобилима, а с обзиром на то да је знао колико певачица воли луксузне сатове, поклон је погодио право у мету.
(Telegraf.rs/Informer)