ДЕВОЈКА (22) НА ПУТОВАЊУ ДОЖИВЕЛА ХОРОР Власник смештаја јој слао језиве поруке – све поделила на Redditu и покренула лавину коментара
Двадесетдвогодишња девојка поделила је узнемирујуће поруке које јој је касно увече слао домаћин смештаја у којем је боравила – хиљаде људи на друштвеним мрежама коментарисало је да је његово понашање језиво, опасно и потпуно неприкладно.
У објави на Redditu, девојка је испричала да је била на путовању са три пријатељице када је њихов домаћин, мушкарац за кога претпоставља да има око 35 година, почео да шаље непримерене поруке, пише Daily Mail.
Узнемирујуће поруке власника смештаја
Разговор је започео наизглед безазлено – домаћин је похвалио њен изглед: „Да не звучим ‘језиво’… запањујуће си лепа. Могу ли да знам колико имаш година?“
Девојка је одговорила да има 22 године, на шта је он наставио: „Имаш предивне очи… у њима би се неко лако могао изгубити. Види се искра коју је тешко одглумити. Сигурно водиш здрав живот.“
Покушала је да усмери разговор спомињући свог дечка, али је домаћин додао: „Дечко је срећник. Одакле си?“
Затим га је занимало њено етничко порекло. Рекао јој је и да не верује да су Енглескиње такве „егзотичне лепотице“. Када му је признала да је различитог порекла, похвалио ју је, а тада је разговор попримио изразито узнемирујући тон: „Егзотична како сам и претпоставио. То објашњава твоје нежно лице у контрасту са женственим телом… облине и уски струк… Била би савршена као схибари зечица.“
Тек касније је открила да „схибари зечица“ означава особу која учествује у јапанској пракси везивања у БДСМ контексту. Та информација ју је шокирала: „Шокирала сам се… прошла ме је језа и одмах сам потражила хотел где бисмо могле да останемо остатак боравка.“
Пријатељице су се сложиле да су поруке биле заиста узнемирујуће, али су јој замериле што је својим одласком покварила атмосферу. Упркос томе, није их послушала – преселила се у хотел удаљен 15 минута и наставила путовање осећајући се сигурније. Када је о свему обавестила свог оца, био је бесан због понашања домаћина.
Након што је њена прича осванула на друштвеним мрежама, бројни корисници су јој пружили подршку. Једна особа јој је поручила: „Пријави га одмах и немој дозволити да те одведе на криви пут.“ Друга особа је признала да је морала да потражи значење израза „схибари зечица“ и била је једнако згрожена као и сама девојка.
Многи су осудили понашање домаћина, називајући га манијаком и посебно истакли како је његово игнорисање чињенице да девојка има дечка јасан показатељ крајње непримереног понашања. Саветовали су јој да што пре пријави цео случај, наглашавајући да ситуација није била само неприхватљива, већ и изразито узнемирујућа.
