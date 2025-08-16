ДНЕВНИ ХОРОСКОП: Раку су потребни мир и тишина за опуштање, Водолија нека се посвети вољеној особи
ОВАН: Већина представника овог знака би требало данас да ужива у слободном времену и посвети се породици и пријатељима. Посао оставите у другом плану. Ослоните се на интуицију када су партнерски односи у питању. Водите рачуна о количинама када је послужење на столу.
БИК
Вама други дан викенда доноси опуштање и уживање у обављању свакодневних рутинских послова. У партнерским односима много дајете, али исто тако и много очекујете од драге особе. Трудите се да са разумевањем прихватите да нису сви као ви. Здравље је добро.
БЛИЗАНЦИ
Без обзира што је за неке људе ово дан за одмор, вама са неочекиване стране стиже помоћ у виду професионалног савета у вези са пројектом на којем већ извесно време радите. Уживате у изузетној пажњи коју вам пружа вољена особа. Здравље вам је одлично.
РАК
Неколико ствари које нисте успели да обавите претходних дана успевате да успешно и на време приведете крају. Уколико желите да унесете динамику у партнерске односе, преузмите иницијативу и направите први корак. За опуштање, потребни су вам мир и тишина.
ЛАВ
Данашњи дан је предвиђен за одмор, па се потрудите да га за то и искористите. И сами знате да за то неће бити много прилика у наредним данима. Будите позитивни, учините нешто лепо за себе и драгу особу и сву енергију усмерите ка љубави. Лепо се проведите.
ДЕВИЦА
Мало тога може да вас избаци из такта, осим ако дође до промена вашег детаљно зацртаног плана активности и то не вашом кривицом. Усмерите пажњу ка драгој особи или неким финим гестом приредите изненађење у којем ћете обоје уживати. Покушајте да се више одмарате.
ВАГА
Данашњи дан лепо почиње и обећава још успешнији завршетак за све што сте тако пажљиво испланирали. Окружени сте особама које вас воле и које ви волите, па можете очекивати лепу прилику за уживање у опуштеном и необавезном дружењу. Опустите се, заслужили сте.
ШКОРПИЈА
Пред вама је један релативно миран дан да уживате у породичном кругу и да, евентуално, понудите помоћ неком од укућана. Дајете свој допринос и да се неки неспоразуми у комуникацији сведу на најмању могућу меру. Здравствени проблеми су иза вас.
СТРЕЛАЦ
Данас не би требало да размишљате о неким нереалним пословним обећањима. Верујте у себе и лагано, корак по корак, све ћете постићи. Не дозволите да вам пословне бриге помуте позитивно расположење којим вас драга особа обасипа. Немате проблема са здрављем.
ЈАРАЦ
Уколико осетите да ствари измичу контроли, немојте оклевати да затражите помоћ од некога ко има више искуства у решавању проблема. Веома водите рачуна о својим потребама, али припазите да се друга страна не осети запостављено. Пријаће вам шетња.
ВОДОЛИЈА
Не би требало очекивати неке крупне пословне заокрете данас, али вас то ни у ком случају не спречава да интензивно размишљате и правите планове на ту тему. Идеална је прилика да се посветите драгој особи и да проведете што више времена заједно негде у природи.
РИБЕ
Не би било лоше да своје идеје и планове понекад задржите за себе. Ви се не плашите конкуренције, али је сасвим у реду практиковати опрезност. Неколико догађаја у последње време подстичу вас да размислите шта заправо желите. Могућа је мања главобоља.