ДРУГИ КОНЦЕРТ ПРОДАТ ЈОШ БРЖЕ: Јаков Јозиновић оборио лични рекорд
Феномен Јакова Јозиновића (20) не престаје да изненађује! Након што је јуче распродао концерт за 20 минута и објавио нови термин концерта у Сава Центру, млади певач је поновио - и надмашио - успех: други концерт, заказан за 27. март 2026, плануо је још брже!
Како су потврдили из Сава Центра, интересовање је надмашило сва очекивања - улазнице су нестале за мање од 20 минута, док су се редови испред благајне формирали већ у раним јутарњим сатима.
„Одавно није забележен овакав одзив за младог извођача. Интересовање за оба концерта Јакова Јозиновића превазилази и најпосећеније музичке догађаје од поновог отварања Плаве дворане“, наводе из Сава Центра.
Овакав одзив публике последњи пут виђен је на концертима легенди попут Лепе Брене, Здравка Чолића и Ђорђа Балашевића. Сава Центар је поново постао место које обележава велике музичке прекретнице - а Јаков Јозиновић је, судећи по темпу којим пуни дворану, већ сада најтраженије име нове генерације.