ДРУГИ КОНЦЕРТ ПРОДАТ ЈОШ БРЖЕ: Јаков Јозиновић оборио лични рекорд

31.10.2025. 13:13 13:17
Пише:
Владимир Бијелић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
концерт
Фото: Немања Јанковић‬

Феномен ‭Јакова Јозиновића‭ (20) не престаје да изненађује! Након што је јуче распродао концерт за 20 минута ‬‬и објавио нови термин концерта у ‭Сава Центру‬, млади певач је поновио - и надмашио - успех: други концерт, заказан за ‭27. март 2026‬, плануо је још брже!

Како су потврдили из Сава Центра, интересовање је надмашило сва очекивања - улазнице су нестале за мање од 20 минута‭, док су се редови испред благајне формирали већ у раним јутарњим сатима.‬

концерт
Фото: Немања Јанковић‬

„Одавно није забележен овакав одзив за младог извођача. Интересовање за оба концерта Јакова Јозиновића превазилази и најпосећеније музичке догађаје од поновог отварања Плаве дворане“,‭ наводе ‬из Сава Центра.

кон
Фото: Немања Јанковић‬

Овакав одзив публике последњи пут виђен је на концертима легенди попут ‭Лепе‬ ‭Брене‬, ‭Здравка‬ ‭Чолића‬ и Ђорђа‭ ‬Балашевића‭.‬ Сава Центар‭ је поново постао место које обележава велике музичке прекретнице - а ‬Јаков Јозиновић‭ ‭ ‬је, ‬судећи по темпу којим пуни дворану, већ сада најтраженије име нове генерације.

концерт
Извор:
Дневник
Пише:
Владимир Бијелић
Магазин Најновије вести
