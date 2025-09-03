ЕВО КАКВА СУДБИНА ЧЕКА РОЂЕНЕ У СЕПТЕМБРУ! Стари српски Рожданик све каже!
Рожданик, српски народни хороскоп, већ два века чува се у вечитом календару и преноси са колена на колено.
Био је то некада обавезни део сваког домаћинства, а његове записе и данас многи радо читају. За оне који су рођени у септембру, Рожданик доноси посебне судбинске одреднице – и за мушкарце и за жене.
Мушкарци рођени у септембру
Септембарски синови, каже народ, биће лепе појаве и држаће се правде и истине. На лицу или руци имаће знак рођења, а иако су љуте нарави, љутња их брзо прође. Средње су висине, с већим носем, склони да се размећу одећом и – да буду женскароси.
Судбина им носи путовања у туђе земље, али умиру у својој отаџбини. Од воде ће пропатити, а преваре ће им донети животне муке. Ипак, у послу их прати успех, нарочито у октобру и јулу, а богатство долази у зрелијим годинама.
Прва жена донеће им жалост, друга срећу. Више ће имати женске деце, а родитеље ће надживети. У старости их чека иметак, али и туга због сопствене деце. Ако преживе 44. и 60. годину, живеће дуго. Смрт им је најчешће предвиђена у децембру, а бољке у грудима и леђима.
Девојке рођене у септембру
Септембарске девојке описане су као широког образа, бледог тена, причљиве и брбљиве, али радо слушане. Још у трећој години трпе прве болести, а касније у животу имају много просаца. У љубави их прати узбуђење – лако се заљубљују, а ако узму младића кога воле, често путују са њим по страним земљама.
Због мушких склоности знају бити на мети оговарања, али љубав крију у тајности. У браку су срећне и мирне, са више деце. Ипак, треба да се чувају злих савета и ноћних лутања.
Болести се код њих везују за главу, груди и плећа. Преиначења живота очекују их у 3., 7., 17. и 40. години, а ако то преживе – народ каже да могу дочекати и стоту