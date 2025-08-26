ЕВО КАКВЕ НОВЧАНЕ ПРИЛИКЕ НАС ЧЕКАЈУ У СЕПТЕМБРУ Једни ће претрпети губитак, док другима приходи расту, а ОВАЈ ЗНАК КОНАЧНО ВРАЋА ДУГОВЕ
Ево какве новчане прилике очекују сваки хороскопски знак у септембру.
Ован
Представнике овог знака чекају нове прилике. Астролози вам саветују да што више комуницирате с људима који имају искуства и од којих можете много да научите и да проширите своје пословање или да се удружите за покретање сопственог бизниса. Све планове које имате најбоље би било да спроведете у дело на почетку месеца. Од половине месеца верујте својој интуцији, она ће вам помоћи да останете на правом путу. Први викенд у септембру биће најбољи тренутак за куповину и улагање.
Бик
Венера ће почетком септембра напустити знак Лава, што значи да за вас долази време за активно деловање и иницијативу. Најбоља стратегија је фокусирање на детаље, решавање проблема чим се појаве, искрена комуникација и присутност у правом тренутку на правом месту. Немојте да журите, то може да вас доведе до непотребних губитака. Поштовање закона новца и стрпљење помоћи ће вам да повећате приходе.
Близанци
Почетком јесени могућ је неочекиван и повољан заокрет у сфери финансија. Нећете пропустити тренутак у којем треба да предузмете акцију како бисте повећали своје приходе. Посебно треба да будете опрезни када имате посла са токсичним људима – колегама, шефовима, клијентима. Комуникацију с њима сведите на минимум. Чувајте своје биопоље од негативних утицаја и решите се ставова који вас спречавају да се обогатите. Успех вам долази врло брзо!
Рак
У наредном периоду срећу вам не доноси стицање нечега, већ ослобађање од вишка. Решите се вишка ствари у кући, ослобидите простор од негативне енергије и дозволите позитивној да циркулише. То ће вам донети нову животну енергију и помоћи да постанете успешнији и у финансијском сектору. Сфера новца може донети многа пријатна изненађења и приливе. Почетак јесени је пожељно искористити за повећање пословне активности.
Лав
Врло је вероватно да ћете се сетити неких својих грешки из прошлости које ће вам изнедрити негативна осећања. Покушајте да их се ослободите како вас не би ометала на путу постизања циљева. Биће тешких периода, али не смете да клонете духом већ да се држите свог плана! Само ако покажете храброст и одсуство страна од неуспеха имате шансу да утичете на ток догађаја у пословној сфери и да из сваке, па и неповољне ситуације, извучете корист.
Девица
Почиње период када ће вам се исплатити раније улагање. Планете обећавају успех, посебно крајем месеца, када ће положај планета и звезда бити најповољнији. Међутим, не треба очекивати апсолутну сигурност: иако је стање релативно мирно, не значи да проблеми не могу да се појаве. До краја септембра биће шансе за неочекивани прилив новца, као и за добре вести везане за пословање. Верујте у добро и добро ће вам се вратити!
Вага
Ваге у септембру могу да очекују одличне финансијске резултате. Ово се посебно односи на оне представнике знака који имају сопствени бизнис, раде у туризму или као фриленсери. Упркос позитивним исходима, астролози вам саветују да се не ослањате само на срећу. Пре доношења одлуке, анализирајте све опције па изаберите најисплативију.
Шкорпија
За ваш знак септембар није најбољи месец за пословна путовања нити за спонтане подухвате. Боље је да мирно и предано радите на ономе што треба да се завршите и да не журите, јер журба доводи до грешака. С друге стране, период је одличан за све који се баве креативним пословима, имаће много инспирације. Ако немате среће са новцем, стрпите се, ништа не траје дуго!
Стрелац
Положај планета доноси вам бројне креативне идеје. Срећа ће стићи онима који могу да нађу излаз из најтежих проблема и пронађу решење за сваку дилему. Важно је да слушате свој унутрашњи глас јер ћете тако донети најбоље одлуке и направите потезе који вас воде ка успеху. Имате шансе да поправите своје финансијско стање, али само ако верујете у себе и останете доследни својим идејама.
Јарац
Положај планета побољшава вашу интуицију. Позно лето обележиће бројна размишљања о каријери и заради. Можда нисте задовољни, али немојте се фокусирати искључиво не негативно. Овај месец ће бити најповољнији у години за развој нових идеја и за склапање нових пословних познанстава.
Водолија
Астролози истичу да је ово добар тренутак да затражите повишицу или започнете разговор са надређенима о унапређењу. Друга половина септембра пружиће вам прилику да се решите новчаних проблема и повећате своје приходе. Почетак месеца посветите довођењу ствари у ред, сређивањем докумената и враћању дугова, уколико их имате.
Рибе
Овај период доноси вам одличну прилику да се коначно изборите са дуговима. Планете вам доносе бистрину ума и трезвен приступ, што ће вам олакшати доношење одлука. Бићете пуни снаге и одлучности као никада раније, посебно ако се ослободите негативних мисли. Астролози вам саветују да ризикујете, изађете из зоне комфора и више се посветите тражењу бољег посла и зараде.