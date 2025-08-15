ЕВО ЗА КОЈА ТРИ ХОРОСКОПСКА ЈЕ ТУЂЕ УВЕК СЛАЂЕ Често се заљубљују у заузете, спремни на све да добију шта желе
Овнови, Бикови и Рибе се често заљубљују у заузете, код њих жеља није искључиво љубавне природе, у игри су и психолошки мотиви: потреба за изазовом, доказивањем и осећајем посебности.
За ова три хороскопска знака сама помисао да би могли бити разлог нечијег преиспитивања или чак промене животног пута има снажну привлачност. Ипак, то не значи да желе да униште туђе везе или бракове - реч је, пре свега, о дубокој емоционалној и психолошкој фасцинацији према ономе што је изван домашаја.
Ован
Овнови су рођени ратници љубави, воле акцију, освајање и изазове. Веома их привлаче они који су већ заузети, јер такве ситуације доживљавају као прилику да докажу своју моћ и неодољивост. Импулсивни и нестрпљиви, често се упуштају у нагле и страствене авантуре. За њих је “не” само подстицај да се још јаче боре, а препреке служе као изазов који треба савладати.
Бик
Бикови су познати по својој истрајности и снажној жељи да оно што пожеле и добију. Када им се неко допадне, ретко одустају, чак и ако је та особа већ у вези. Њихова представа љубави дубоко је повезана са сензуалношћу, додиром и телесним ужитком, што их чини посебно рањивим пред снажном физичком привлачношћу.
За Бика, забрањено често није препрека, већ додатни подстицај. Иако знају да их та осећања могу одвести у компликоване односе, тешко игноришу оно што им буди чула, па макар то значило да корачају по ивици.
Рибе
Рибе су мајстори идеализације и гледају на љубав као на судбински филмски заплет, пун туге, жртвовања и наде у срећан крај. За њих, чињеница да је особа већ у вези није препрека, већ изазов. Привлачи их осећај дубоке, посебне повезаности, верују да они једини заиста разумеју ту особу, док постојећи партнер то не успева. Ова илузија води Рибе у емотивно интензивне, али често болне односе, где су спремне да буду у сенци, све зарад љубави.