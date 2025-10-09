(ФОТО) У ЗАЛОГАЈУ ХРАНЕ ЗАГРИЗЛА НЕШТО ТВРДО КАО КАМЕН И СТРЕСЛА СЕ Није могла ни да сања шта јој је сервирано ОДМАХ ЈЕ ПОЗВАН МЕНАЏЕР РЕСТОРАНА
Породична вечера у граду Ки Вест, претворила се спектакл који ће Ребека Виншип памтити читавог живота.
Док је уживала у локалним специјалитетима открила је предмет, који ће заувек променити њен живот, постати део породичног наслеђа, али и вирална ТикТок сензација.
"Нисам имала појма шта је"
“Искрено, било је као да сањам. Загризла сам и осетила нешто тврдо и чудно, нисам имала појма шта је. Мислила сам да је део сломљеног зуба”, испричала је Ребека.
Одмах је извадила необичну ствар из уста и угледала ружичасти каменчић! Позван је и менаџер ресторана, а тада се догодило нешто невероватно.
Он је објаснио да је Ребека пронашла такозвани conch бисер, који је јавља у једној од 15.000 шкољки, док су примерци изузетног квалитета још ређи.
“На интернету сам пронашла информацију да вреде хиљаде долара. Нисам могла да верујем, а ја сам га пронашла у порцији хране”, казала је Ребека.
"Било је нестварно"
Ипак, није размишљала о продаји, већ је добила другачију идеју, преноси Пеопле.
“Мој отац је преминуо 2020. године и његов пепео смо просули у океан. Осећала сам неку дубоку повезаност. Као да ми је нешто послао”, објаснила је.
Зато је одлучила да направи прстен и украси га пронађеним бисером.
“Прстен сам добила у фебруару, а удала сам се у мају. Почела сам да га носим уз бурму. Било је нестварно”, открила је.
Симбол духовности
За Ребеку, прстен није само накит, већ веза са оцем и симбол духовности. Ипак, прича се овде не завршава. Током недавне посете Ки Весту, бисер је нестао!
“Успаничила сам се. Има огромну емотивну вредност за мене. Била сам очајна, помислила сам да је заувек изгубљен”, испричала је Ребека.
На сву срећу, пронашла га је - на дну своје торбе. Прстен и ружичасти бисер одмах су послати у Њујорк ради корекције златара.
“То је мој омиљени комад накита, без сумње”, закључила је Ребека.
@rebeccawinship the ring that went viral (people either love or hate her lol) - now part of my wedding band stack 💍🐚 still can’t believe I found this pearl in a conch fritter!! #customring #jewelrytok #ring #storytime #heirloom #weddingband ♬ money trees kendrick - kenny❕