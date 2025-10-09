ОВА ТРИ ЗНАКА ПЛИВАЋЕ У ПАРАМА Добици стижу кроз игре на срећу, СНОВИ СЕ ОСТВАРУЈУ
До 16. октобра, астролошке конфигурације указују на то да Рибе, Лавови и Стрелчеви имају појачане шансе за добитке кроз игре на срећу.
ЛАВ
Лавовима коначно стиже заслужена награда! Планете им доносе неочекиване прилике кроз игре на срећу, посебно ако одлуче да одиграју нешто спонтано, без претераног размишљања. Срећни дани су око 10. и 14. октобра, а мале уложене суме могу им донети лепу добит.
СТРЕЛАЦ
Стрелчеви су у таласу добре енергије, Јупитер им отвара пут за добитке, посебно кроз бројеве, тикете или наградне игре. Ако имају унутрашњи осећај, требало би да га послушају. Комбинација интуиције и оптимизма доноси им могућност да нешто лепо освоје, посебно између 12. и 16. октобра.
РИБЕ
Рибама интуиција ради пуном снагом, а срећа им долази кроз снове и осећаје. Ако им се неки број или симбол понавља ових дана, то није случајно, вреди га искористити. До 17. октобра, универзум им може приредити пријатно изненађење, нарочито у виду симболичног, али срећног добитка.