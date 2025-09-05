Фотографи упозоравају: АКО МЛАДОЖЕЊА ОВО РАДИ НА ВЕНЧАЊУ БРАК ЋЕ БРЗО ПУЋИ Ово су 5 знакова који воде ка разводу
Венчање би требало да буде један од најсрећнијих дана у животу пара, али понекад управо тог дана могу да се назру знакови проблема који тек долазе.
Начин на који се пар понаша у том емоционално набијеном тренутку може бити упозорење да је можда одабран погрешан партнер.
То најбоље знају фотографи венчања, који из непосредне близине посматрају и бележе интеракције парова у реалном времену.
„Дефинитивно можете осетити када је пар заљубљен, постоји толико хемије“, рекла је Роцио Пагоада, фотографкиња из Чикага. „То се искрено види и на фотографијама.“
Али постоје и они парови који не делују као да им је посебно драго што су заједно. „Мислим да је седам од десет венчања заиста лепо. А онда су ту нека због којих се запитате: ‘Зашто се уопште венчавају?’“ додала је.
Понекад су знакови суптилни, али ипак уочљиви. „Начин на који стоје једно поред другог, како се држе, како се гледају – то су кључне ствари које примећујем после толико година рада“, каже Мајкл Касара, фотограф из Њујорка.
Наравно, фотографи не знају увек да ли ће се брак заиста завршити разводом. „Деси се да ме изненади, и када бих вам показао фотографије, рекли бисте: ‘Види се да су лудо заљубљени’“, каже Касара.
Ипак, већина фотографа памти ситуације у којима су помислили да брак неће потрајати. Занимљиво је да су готово сви истакли како овакво хладно и одбијајуће понашање најчешће примећују код хетеросексуалних парова.
1. Младожења превише пије
Један од најчешћих знакова упозорења које фотографи примећују јесте када младожења већ пре саме церемоније попије превише.
Фотографкиња Лорен О’Брајен из Њујорка каже да су се управо парови са пијаним младожењама често касније развели.
Један од младожења био је толико пијан да није могао да стоји током фотографисања пре церемоније, а све је завршило повраћањем у жбуње. Касније је сазнала да је све време варао своју супругу.
„Наравно, треба се забавити, али ако си потпуно пијан или изгубљен, почињем да се питам да ли си уопште срећан што се жениш“, каже Меган Нол, фотографкиња из Синсинатија.
2. Младожења не усмерава стопала ка младој
Можда звучи чудно, али Мајкл Касара каже да годинама примећује како заљубљени мушкарци на фотографијама несвесно увек усмере стопала према својој партнерки.
Ако су стопала окренута од ње, делује као да жели да побегне.
3. Недостатак одушевљења при првом погледу на младу
Први поглед младенаца једно на друго често је емотиван тренутак – али не увек.
Пагоада се сећа младожење који је, угледавши младу, рекао: „Аха, мислио сам да ћеш бити више средјена.“
Очигледно је био заокупљен собом, а не њом, и није је волео онако како би требало на њихов дан.
4. Пар није „опседнут“ једно другим
„Ако младожења није бар мало опседнут младом, то ми је знак упозорења“, каже Нол.
Код срећних парова, чак и у пролазном погледу, види се да му је стало – проверава је, пази, смирује. Са друге стране, потпуно одсуство нежности или када један партнер очајнички тражи пажњу док други одбија додир, може указивати на дубље проблеме.
„Један пар сам питала да се пољубе, а млада је буквално задржала дах, као да јој је одвратно“, каже Пагоада.
Још горе је када партнер одбија сарадњу, попут младожење који није желео ни да се насмеје на фотографијама и рекао: „Насмејаћу се кад ми то буде искрено.“
5. Више уживају са пријатељима него једно с другим
Ако неко од младенаца „оживи“ тек у друштву пријатеља, то може бити знак да му/јој није баш стало до партнера, пише HuffPost.
„Када више уживаш у друштву него у интимним тренуцима са партнером, то је за мене црвена заставица“, каже О’Брајен.
„Ако младожења игнорише жеље младе да би проводио време са друштвом, то ми је знак да нешто није у реду. Све што треба је да се насмешиш и подржиш је – није тешко“, додаје Нол.
Ипак, већина бракова почиње искрено
Ови примери могу звучати обесхрабрујуће, али добра вест је да већина парова заиста жели брак и зрачи срећом.
„Код већине њих види се да су чекали овај дан целог живота“, каже Пагоада.
Ипак, увек ће постојати они ретки случајеви који се памте – попут младожење који је одбио да се фотографише са мајком и био агресиван према особљу. „Још су увек у браку, и искрено, шокирана сам. Али не видим да ће то потрајати – једном ће некоме тога бити доста“, закључила је О’Брајен.