ПРЕДВИДЕО ПАНДЕМИЈУ И ВЕЛИКЕ КАТАСТРОФЕ
ГЛАД ЋЕ ЗАВЛАДАТИ СВЕТОМ Ко буде имао храну у рукама ће имати моћ ЧОВЕЧАНСТВО ЋЕ ПРЕБРОДИТИ ЈЕЗИВУ КРИЗУ САМО АКО ОВО УРАДИ
Абигја Ананд, млади индијски астролог познат по својим ранијим пророчанствима која су привукла велику пажњу јавности, поново је у центру интересовања.
Као дете чудо, стекао је славу након што су се нека његова предвиђања — укључујући и пандемију — поклопила са стварним догађајима.
Сада је изнео ново, узнемирујуће пророчанство које, како тврди, погађа цео свет. Упозорава да долази период велике нестабилности - како економске, тако и природне - који би могао имати озбиљне последице по човечанство. Говори о могућим катастрофама, геополитичким сукобима и природним непогодама, позивајући људе да се припреме духовно, али и практично.
Глад, хаос и велики преокрет, али и нада, сигурност и ново златно доба. Космос је рекао своје, а речи младог пророка из Индије уздрмале су планету!
Абигја Ананд, чудо од детета и астролог који је већ шокирао свет својим тачним предвиђањима, сада најављује оно што нико не жели да чује, али сви морају да знају.
Храна постаје ново злато
Према речима младог пророка, свет улази у најизазовнији циклус у последњих неколико стотина година. До 2040-их, храна ће бити највреднији ресурс на планети. Више него нафта. Више него злато. Више него технологија. Биће то ново мерило моћи.
Године које ће променити планету
Криза хране достићи ће врхунац 2039. и 2040. године. Људи ће се враћати пољопривреди, природи и селу. Економије и геополитика вртеће се око једног питања: ко има довољно хране?
Али ово није крај. Следи препород! Ананд поручује да ће човечанство успети да преброди незапамћену олују, али само ако се удружи, почне рационално да користи ресурсе и научи да живи у складу са Земљом.
Нова ера почиње 2025. године
Према Анандовом виђењу, већ смо ушли у дводеценијски прелазни период. Он ће бити изазован, али и пун прекретница. Технологије се повлаче, природа се буди. Градови више нису центар света, села и земље преузимају примат.
Такозвани „ресет природе“ креће већ од 2025. и доноси необичне феномене широм света, нарочито у три критичне тачке: Јужнокинеском мору, источном Индијском океану и подручју Сан Франциска.