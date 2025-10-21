ХАОС У НАЈАВИ Стиже ретроградни Меркур и мрси конце 4 знака ПРЕТРЕСА ИСТИНУ, ПЛАНОВЕ И ВЕЗЕ
Ретроградни Меркур очекује нас 10. новембра у ватреном знаку Стрелца и трајаће до 30. новембра.
Снажно ће утицати на Стрелчеве, Близанце, Девице и Рибе.
Ретроградни Меркур у Стрелцу доноси период када се истина, комуникација и планови тестирају кроз неспоразуме, застоје и погрешне процене.
Стрелац је знак ширине, слободе и филозофског погледа на свет, али када Меркур крене уназад у овом знаку, оптимизам може да прерасте у непромишљеност, а речи могу да буду погрешно схваћене.
Превелика обећања
Људи у овом периоду често говоре више него што треба или обећавају оно што не могу да испуне. Могуће су збрке у путовањима, посебно у иностранству, као и неспоразуми око закона, образовања и планова за будућност, али и кварови у стану.
Преиспитивање уверења
Ово је време када треба застати и преиспитати своја уверења. Меркур ретроградан у Стрелцу тражи да се вратимо основама, да размислимо о томе да ли су наше идеје заиста засноване на истини или само на ентузијазму. Многи ће се суочити с потребом да признају грешке у размишљању или комуникацији, а лекција овог транзита је да научимо да слушамо друге једнако пажљиво као што желимо да нас они чују.
Иако може донети конфузију, ретроградни Меркур у Стрелцу има и позитивну страну, враћа нас на старе снове, заборављене планове и идеје које сада могу добити нову сврху. Ако се не брзате, већ допустите да се мисли слегну, овај период може постати време дубоког разумевања и мудрости која долази из искуства.