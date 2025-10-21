overcast clouds
ОВИ УРЕЂАЈИ ЋЕ ВАМ СМАЊИТИ РАЧУН ЗА СТРУЈУ Штеде енергију док ви уобичајено функционишете ШОКИРАЋЕТЕ СЕ ИЗНОСОМ

21.10.2025. 10:22
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
Фото: Canva/ Ilustracija

Ако желиш да смањиш рачун за струју без одрицања и компликација, решење су паметни уређаји који сами штеде енергију док ти живиш потпуно нормално.

Расту цене, али уз неколико паметних решења можеш већ следећег месеца видети мањи износ на рачуну. Најефикаснији уређаји су паметни термостат, ЛЕД сијалице, паметне утичнице, сензори покрета и паметни бојлер.

Паметни термостат сам регулише грејање и може да смањи потрошњу и до 20%. ЛЕД сијалице троше и до 80% мање струје, а трају годинама. Паметне утичнице показују колико сваки уређај троши и омогућавају да их гасиш даљински. Сензори покрета пале светло само кад треба, док паметни бојлер греје воду само кад си код куће.Ови уређаји се лако инсталирају, раде у сваком дому са Wi-Fi мрежом, а месечна уштеда може бити и до 30%. Најбољи избор за почетак су паметне утичнице приступачне су, једноставне и одмах дају резултате.

Информер.рс

Информер.рс

Извор:
Информер
Пише:
Дневник
