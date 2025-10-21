ДОК СУ ГА ОПЛАКИВАЛИ ПРЕД ОДРОМ, РАТНИ ВЕТЕРАН (74) УСТАО ИЗ КОВЧЕГА! Мохан Лал преварио цело село да види ко га заиста воли
У индијском селу Кончи, у савезној држави Бихар, мештани су били затечени када су чули вест о изненадној смрти Мохана Лала (74), војног ветерана.
У почетку нико није знао да је преминуо, што је изазвало шок у заједници. Ипак, то није спречило људе да дођу на сахрану, тугују за њим и учествују у свим традиционалним обредима.
Сахрана је била инсценирана
Међутим, највеће изненађење десило се у тренутку када је Мохан устао из свог ковчега! Испоставило се да је сахрана била превара коју је 74-годишњак осмислио како би утврдио колико људи заиста брине о њему.
„Желео сам да сазнам колико поштовања и љубави ми људи заиста дају“, рекао је Мохан када су га упитали зашто је одлучио да изведе овакву „шалу”.
Bihar Man Holds Mock Funeral, Says "Wanted To See People's Affection" https://t.co/Nysr9kEu4I pic.twitter.com/dukK0aPKhf
— NDTV (@ndtv) October 14, 2025
Организовао велику гозбу
Он је замолио рођаке да прошире вест о његовој смрти и организовао превоз до крематоријума како би учинио „сценографију” веродостојном, преноси Oddity Central.
По доласку на место обреда, стотине мештана су пожуриле да се придруже церемонији, што је Мохана испунило и уверило га да је поштован у својој заједници.
Како би се извинио суграђанима због оваквог „теста”, војни ветеран је организовао велику гозбу, обећавајући свима да ће се искупити.