ДОК СУ ГА ОПЛАКИВАЛИ ПРЕД ОДРОМ, РАТНИ ВЕТЕРАН (74) УСТАО ИЗ КОВЧЕГА! Мохан Лал преварио цело село да види ко га заиста воли

21.10.2025. 09:40
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
смрт
Фото: Canva ilustracija

У индијском селу Кончи, у савезној држави Бихар, мештани су били затечени када су чули вест о изненадној смрти Мохана Лала (74), војног ветерана.

У почетку нико није знао да је преминуо, што је изазвало шок у заједници. Ипак, то није спречило људе да дођу на сахрану, тугују за њим и учествују у свим традиционалним обредима.

Сахрана је била инсценирана

Међутим, највеће изненађење десило се у тренутку када је Мохан устао из свог ковчега! Испоставило се да је сахрана била превара коју је 74-годишњак осмислио како би утврдио колико људи заиста брине о њему.

„Желео сам да сазнам колико поштовања и љубави ми људи заиста дају“, рекао је Мохан када су га упитали зашто је одлучио да изведе овакву „шалу”.

 

 

Организовао велику гозбу

Он је замолио рођаке да прошире вест о његовој смрти и организовао превоз до крематоријума како би учинио „сценографију” веродостојном, преноси Oddity Central.

По доласку на место обреда, стотине мештана су пожуриле да се придруже церемонији, што је Мохана испунило и уверило га да је поштован у својој заједници.

Како би се извинио суграђанима због оваквог „теста”, војни ветеран је организовао велику гозбу, обећавајући свима да ће се искупити.

Лаж смрт љубав
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
