light rain
28°C
09.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1546
usd
99.5028
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) Срце није издржало тај бол! ОТАЦ ПРЕМИНУО НА САХРАНИ СИНА "Само се срушио"

09.09.2025. 19:08 19:23
Пише:
Дневник
Извор:
Mirror/Блиц
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Син, Дејвид Бејлицки (41), преминуо је након дугогодишње борбе са зависношћу. Породица је суочена с двоструким губитком и неизмерном тугом

Невероватна породична трагедија потресла је Мидлсбро у Великој Британији. Норман Вајт (61) је преминуо од срчаног удара на сахрани свог сина Дејвида Бејлицког (41), док је ковчег са Дејвидовим посмртним остацима унет у капелу.

Дејвид је пронађен мртав крајем јула након дуге борбе са зависношћу, тачно десет година након комеморације за његове мртворођене близанце. Породица је веровала да је на путу опоравка.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The Mirror (@dailymirror)

 

Његово срце није издржало

На дан сахране, 21. августа, док су се окупљени чланови породице смештали у капелу, Норман се изненада срушио. Шантел, Давидова сестра, рекла је да је прво питала: „Где је тата?“ пре него што је сазнала да се срушио.

Убрзо је стигла хитна помоћ и Норман је превезен у болницу, али упркос покушајима реанимације, није преживео. Његова сестра је била са њим у колима хитне помоћи, а остатак породице је на сахрани сазнао да је Норман, отац седморо деце, преминуо.

- Ово је као сцена из трагичног филма, нешто што никада не бисте могли да замислите. Мислим да је тата умро од сломљеног срца. Видети породицу окупљену у тим околностима било је превише за њега - рекла је Шантел.

Норман није имао срчаних проблема, а његова породица га је видела као чврстог човека, страственог љубитеља бокса и тренера који је помагао другима.

- Имао је срце велико као океан. Свима недостаје - рекла је његова сестра.

Двоструки губитак оставио је породицу у незамисливом болу, са празнином коју кажу да ће бити немогуће попунити.

сахрана син отац отац и син преминуо човек
Извор:
Mirror/Блиц
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај