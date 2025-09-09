(ФОТО) Срце није издржало тај бол! ОТАЦ ПРЕМИНУО НА САХРАНИ СИНА "Само се срушио"
Син, Дејвид Бејлицки (41), преминуо је након дугогодишње борбе са зависношћу. Породица је суочена с двоструким губитком и неизмерном тугом
Невероватна породична трагедија потресла је Мидлсбро у Великој Британији. Норман Вајт (61) је преминуо од срчаног удара на сахрани свог сина Дејвида Бејлицког (41), док је ковчег са Дејвидовим посмртним остацима унет у капелу.
Дејвид је пронађен мртав крајем јула након дуге борбе са зависношћу, тачно десет година након комеморације за његове мртворођене близанце. Породица је веровала да је на путу опоравка.
Његово срце није издржало
На дан сахране, 21. августа, док су се окупљени чланови породице смештали у капелу, Норман се изненада срушио. Шантел, Давидова сестра, рекла је да је прво питала: „Где је тата?“ пре него што је сазнала да се срушио.
Убрзо је стигла хитна помоћ и Норман је превезен у болницу, али упркос покушајима реанимације, није преживео. Његова сестра је била са њим у колима хитне помоћи, а остатак породице је на сахрани сазнао да је Норман, отац седморо деце, преминуо.
- Ово је као сцена из трагичног филма, нешто што никада не бисте могли да замислите. Мислим да је тата умро од сломљеног срца. Видети породицу окупљену у тим околностима било је превише за њега - рекла је Шантел.
Норман није имао срчаних проблема, а његова породица га је видела као чврстог човека, страственог љубитеља бокса и тренера који је помагао другима.
- Имао је срце велико као океан. Свима недостаје - рекла је његова сестра.
Двоструки губитак оставио је породицу у незамисливом болу, са празнином коју кажу да ће бити немогуће попунити.