„Не можемо вам дати извод – већ смо вас сахранили” РУМУН ВИШЕ ОД ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ ПОКУШАВА ДА ДОКАЖЕ ДА ЈЕ ЖИВ

14.10.2025. 14:11 14:17
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
мртав
Фото: Printscreen Youtube/ Observator News

Житељ Илфова, у јужном делу Румуније, мртав је на „папиру” већ 21 годину, а након бирократске грешке коју очајнички покушава да исправи.

Не само да Јон Думитру има проблем да извади лична документа, већ не може ни да се запосли, преноси Обсерватор.

Како је дошло до грешке?

Све је почело када је затражио дупликат извода из матичне књиге рођених. Тада га је шокирала вест коју је добио од општинског службеника – да је преминуо 2004. године!

„По пореској евиденцији сам жив, а у другим евиденцијама мртав”, каже Думитру.

Грешку је, верује се, највероватније направио неко од службеника приликом преноса података из старог регистра у нови.

„Могуће да су погрешили – уместо да унесу смрт оца, уписали су смрт сина”, објашњава један од општинских радника.

 

Не може да нађе посао

Думитру мора да добије оверену потврду из општине којом ће доказати да је жив. Она је кључна за добијање извода из матичне књиге рођених, односно за проналажење посла.

Нико ме неће примити без извода. Покушао сам на више места, али безуспешно”, објаснио је.

У међувремену, житељ Илфова је ангажовао адвоката и планира да покрене судски поступак.

Речено ми је да идем на суд, како би се поништила грешка у евиденцији”, додаје он.

Размишља да тражи одштету

Његов адвокат, с друге стране, процењује да би судски поступак могао трајати између четири и пет година.

То је све потпуно апсурдно, рекао је локалним медијима.

Думитру размишља да тражи одштету од државе за све проблеме које му је бирократска грешка изазвала.

умрлица румун бирократија грешка
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
