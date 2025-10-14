ГЕНЕРАЦИЈА Z ПОНОВО МЕЊА ПРАВИЛА ЗАБАВЉАЊА Сродне душе сада треба да имају ове особине
Трендови у забављању су експлодирали од појаве интернета, али Генерација Z подигла је ствари на потпуно нови ниво са појавом појма „freak matching“.
Генерација Z поново уводи необичне трендове у свету забављања, али овог пута реч је о нечему знатно здравијем од, на пример, „Shrekking”-а – праксе у којој особа свесно излази с неким за кога сматра да је знатно мање привлачан.
Циљ тога је, наводно, да се смањи ризик од сломљеног срца или остављања, јер ће друга особа можда бити захвална што је „ухватила тако добру прилику“.
Да, знамо — није баш сјајно. Али овај нови тренд је бољи, обећавамо.
Већина нас који заронимо у свет забављања покушава да се повеже са особама које су нам сличне.
Било да је реч о музичком укусу, стилу облачења или животним уверењима — заиста постоји неко за свакога (или више њих, ако је то ваш фазон).
Али углавном, имамо тенденцију да потискујемо своје право ја док не осетимо довољно сигурности да га покажемо у свету забављања.
Осим ако не тражите некога ко ће да има исти ниво чудног понашања — у том случају, најбоље је све одмах избацити на сто. А изгледа да је управо то оно што Ген Z и ради.
„Freak matching”
Према анкети коју је спровео „Plenty of Fish”, 2025. година бележи прави бум једне специфичне потребе у забављању: „freak matching”.
У реду, ради се баш о ономе што и звучи — двоје људи који отворено показују своју „чудну“ страну и зближавају се кроз необичности и необичне навике.
У истраживању је учествовало 5.200 људи из САД, и резултати показују да је овај тренд изузетно популаран међу млађим генерацијама.
Било да заједно скупљате фигурице или да вам се веза одвија искључиво у „Elder Scrolls Online”, код „matching freaks“ нема правила шта је исправно, а шта не.
Према резултатима анкете, чак 39% испитаника рекло је да се повезало с неким управо због заједничке необичне особине.
Према речима дејтинг коуча Рејчел Деалто, која је говорила за Vice, сада је све више сингл особа које „више не покушавају да сакрију своју чудну страну“.
„Grim keeping”
Што се тиче још једног популарног тренда који осваја свет дејтинга, „grim keeping” је нешто с чим много људи могу да се поистовете.
Ради се о повезивању преко заједничких нетрпељивости — као, на пример, када вас обоје иритира звук сркања супе, причање преко видео-позива на јавном месту или када вас нервира неки музички жанр (и људи који га обожавају).
Дејтинг платформа која је спровела истраживање открила је да је чак 28% испитаника признало да су се зближили с неким због заједничких „хејтова".
„Људи се често лакше повежу кроз негативност“, изјавила је дејтинг коуч Рејчел Деалто. „То је онај моменат кад обоје мрзите исту ствар.“