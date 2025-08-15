ДЕЈТ УЖАС У БЕОГРАДУ Трансродна девојка отворила врата “удварачу”, а онда јој упали са ПИШТОЉИМА!
15.08.2025. 09:21 09:33
У центру Београда опљачкана је девојка (21) која је заказала састанак преко апликације са три непознате особе, које су код ње дошле наоружане пиштољима.
Наиме, како се незванично сазнаје, девојка, иначе трансродна особа, је заказала састанак преко "дејтинг" апликације, те су синоћ око 23 сата код ње дошле три непознате особе.
- У тренутку када је отворила врата испрскали су је сузавцем и упали у стан. Ударали су је и претили јој пиштољима док им није дала новац. Украли су јој и телефоне, а потом побегли - рекао је извор упознат са случајем.
У међувремену телефони опљачкане девојке су пронађени.
Разбојништво је пријављено полицији која интезивно ради на идентификацији разбојника који имају око 20 година.