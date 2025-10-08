СКОРО ПОЛОВИНА РАДНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ Z БОЛЕСНА ЗБОГ МАМУРЛУКА Ако желиш да будеш део клике, не одбијај алкохол, тврде испитаници
Култура пијења на радном месту постала је „национални економски проблем” у Великој Британији, упозорава се у данас објављеном извештају Института за истраживање јавних политика (IPPR) и додаје да се скоро половина радника генерације Z јавља да је болесна због мамурлука.
Више од трећине људи је пријавило да су болесни након што су рекли да су били приморани да пију на скупу на радном месту, открило је ново истраживање, преноси Independent.
Од пива после посла до субвенционисаних рачуна за бар на корпоративним догађајима, алкохол је често нераздвојан део професионалног живота, наводи се у студији.
Анкета је показала да се око четвртина радника осећа принуђено да пије када то не желе, а тај проценат се повећао на 38 процената међу млађим запосленима старости од 18 до 24 године.
Запослени не само да мисле да култура пијења ствара клике и искључује оне који не пију, већ и сугеришу да то има стварне последице на радном месту, тврде аутори студије.
Трећина радника је узела боловање у протеклој години након што су пили на догађајима везаним за посао, а 22 одсто је пријавило да су били мамурни на послу.
Такође 29 одсто испитаника пријавило да је видело колегу уморног или тромог на послу.
Тешки пијанци између 21 и 64 године имали су више од три пута већу вероватноћу да се појаве на послу у односу на оне који умерено пију. Међутим, иако се појављују на послу следећег дана, раде са смањеним капацитетом.
„Често сматрамо штетност алкохола проблемом јавног здравља, али ово истраживање показује да је то национални економски проблем. Када скоро половина младих стручњака јави да је болесна након што је конзумирала алкохол на радном месту, то није само мамурлук, већ криза продуктивности. Ако влада озбиљно жели раст, мора озбиљно да схвати и штетност алкохола”, рекао је др Џејми О'Халоран, виши истраживачки сарадник у IPPR-у.
Млади људи су највише погођени „штетом од алкохола на радном месту”, показало је истраживање. Скоро 43 одсто младих између 18 и 24 године пријавило је да су се јавили да су болесни након што су пили на догађају везаном за посао.
Више од трећине младих људи такође су се осећали под притиском да пију како би се уклопили, што сугерише да конзумирање алкохола на радном месту и даље ствара „културне притиске”.
Један од пет испитаника сматра да је рекао нешто због чега се каје или је говорио о колеги на начин због којег се каје. Више од четвртине је рекло да су случајно чули нешто што нису смели.
У озбиљнијим случајевима, више од трећине испитаника веровало је да конзумирање алкохола на радном месту повећава ризик од штетног или ризичног понашања, а 22 одсто га је повезало са већим ризиком од сексуалног узнемиравања, малтретирања или застрашивања.
Више од половине запослених наводи да њихово радно место није пружало никакве инклузивне алтернативе, попут дружења без алкохола, а 73 одсто испитаних сматра да послодавци имају одговорност да се позабаве штетним дејством алкохола.