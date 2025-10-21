overcast clouds
Јапанци подбацили у обарању Гинисовог рекорда по броју имењака који држи Србија ХИРОКАЗУ ТАНАКЕ ПОКУШАЛИ, АЛИ МИЛИЦЕ ЈОВАНОВИЋ ОСТАЈУ ШАМПИОНИ СВЕТА

21.10.2025. 09:00
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/ РТС
Фото: Canva ilustracija

Јапанци по имену Хироказу Танака нису успели да оборе Гинисов рекорд за највећи број имењака окупљених на једном месту, који и даље држе Српкиње по имену Милица Јовановић.

У Токију је одржан састанак особа по имену Хироказу Танака, с циљем да се покуша обарање Гинисовог рекорда који држе Српкиње по имену Милица Јовановић.

Њих 256 окупило се 4. фебруара 2023. године у Београду и, пред званичним судијама задуженим за верификацију рекорда који се бележе у Гинисову књигу, срушиле су дотадашњи рекорд, који су нешто више од три месеца држали управо Јапанци по имену Хироказу Танака.

Од тада, с јапанске стране трају напори да се поврати примат.

У вече 18. октобра у Токију је уприличена свечаност којој су присуствовали и представници српске амбасаде, као и чланови Јапанско-српског друштва пријатељства. У атмосфери узајамног поштовања, планирано је било окупљање више од 256 јапанских мушкараца по имену Хироказу Танака, с циљем да се обори рекорд наших Милица.

Међутим, у хали Културног центра у јапанској престоници окупило се само 150 Хироказуа Танака, иако Удружење Хироказу Танака формално броји 269 чланова, старости од шест до 82 године.

Покретач јапанске кампање за обарање Гинисовог рекорда у категорији највећег броја имењака окупљених на једном месту, педесетшестогодишњи Хироказу Танака, бивши радник највеће јапанске рекламне компаније Денцу, сигурно неће одустати. Већи део свог живота посветио је управо упознавању и организовању својих имењака.

Да би се у потпуности посветио раду на окупљању имењака, поновном покушају обарања Гинисовог рекорда и промовисању поруке сарадње, солидарности и мира, Танака је напустио дотадашњи посао, основао сопствену фирму и у јулу ове године објавио књигу у којој је описао свој дугогодишњи рад и истражио филозофски и антрополошки значај имена за човека.

Ипак, након јучерашњег неуспеха Танака, Милице Јовановић вероватно немају разлога за бригу у погледу свог рекорда – бар још неко време, и бар када је Јапан у питању.

Господин Танака намерава да у новембру посети Србију, али и суседну Мађарску, која се, иако касније од Србије, такође прикључила његовој иницијативи за оснивање Међународног удружења имењака.

Управо из Мађарске могао би стићи нови изазов за наше Милице, јер се тамо тренутно ради на повезивању мушкараца који се зову Балаж Ковач.

