ИСЛАНД ЈЕ НАЈМИРОЉУБИВИЈА ДРЖАВА НА СВЕТУ, СЛОВЕНИЈА У ПРВИХ 10 – ЕВО ГДЕ ЈЕ СРБИЈА
Међународна организација Институт за економију и мир (Institute for Economics and Peace) објавила је овогодишњи Глобални индекс мира (Global Peace Index – ГПИ), који рангира 163 државе света на основу нивоа мира, економских показатеља и развоја мирољубивих друштава.
Извештај показује да је ове године настављен тренд опадања глобалног нивоа мира, а као главни разлог наведени су бројни сукоби који су достигли највиши ниво од завршетка Другог светског рата. Поред тога, све је више држава које се милитаризују услед растућих геополитичких тензија, слабљења савеза и економске неизвесности.
„Тренутно је у свету 59 активних сукоба, што је највише од Другог светског рата и за три више него прошле године. Решавање сукоба је на најнижем нивоу у последњих 50 година. Док је 1970-их чак 49% сукоба завршавано јасном победом једне стране, данас је тај проценат пао на свега 9%. Такође, број мировних споразума је драстично опао – са 23% током седамдесетих на само 4% у другој деценији 21. века“, наведено је у извештају Института, чије је седиште у Сиднеју.
Истакнуто је и да су сукоби све више интернационализовани, јер је чак 78 држава укључено у ратне активности ван својих граница. Све ово довело је до пада глобалног нивоа мира за 0,36%, што представља тринаесто погоршање у последњих 17 година.
Према резултатима ГПИ, Исланд је и даље најмирољубивија држава на свету, задржавши прво место на листи још од 2008. године. У првих десет су и: Ирска, Нови Зеланд, Аустрија, Швајцарска, Сингапур, Португал, Данска, Словенија и Финска.
Када је реч о региону, Хрватска најбоље пролази, на 19. месту. Србија је на 64. месту, што је пад за једно место, и сврстана је у умерено мирољубиве државе. Црна Гора је на 34. месту, што је напредак за пет позиција, Македонија на 51. месту (пад за четири места), а Босна и Херцеговина на 59. месту (пад за три места, али и даље у друштву најмирољубивијих).
Србија је, када се посматра листа Средње и Западне Европе, на 31. месту од 33 државе.
На самом дну листе налази се Русија, на 163. месту, што је пад за две позиције у односу на прошлу годину.
Ово је први пут да је Русија проглашена најмање мирољубивом државом на свету.