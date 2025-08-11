clear sky
ЈЕДНИ УНАПРЕД ШОКИРАНИ, ДРУГИ ЈЕДВА ЧЕКАЈУ Нова верзија "Орканских висова" је баш узбуркала устајале духове! Очекује нас ФИЛМ НАБИЈЕН ЕРОТИЧНОМ НАПЕТОШЋУ (ВИДЕО)

11.08.2025. 18:23
Пише:
Дневник
Извор:
B92.net
Фото: Screenshot / Youtube / Matt Ciezak

Од када је званично објављена вест да ће Марго Роби и Џејкоб Елорди играти главне улоге у новој филмској адаптацији чувеног романа "Оркански висови" Емили Бронте, подигла се бура која се не стишава.

Многи сматрају да њих двоје нису добар избор за ликове Хитклифа и Кетрин. 

За Марго Роби сматрају да је престара за ту улогу, а што се тиче Елордија, Хитклиф је у књизи описан као младић тамне косе, очију и коже, па многи верују да би овај лик требало да буде ромског порекла и да популарни глумац не одговара том опису.

Експлицитне сцене секса

Али то није толико страшно у односу на то да се нови филм Емералд Фенел не најављује као драма препуна експлицитних сцена секса. И не само таквих. Прилично је јасно да ће њен приступ бити потпуно одвојен и независан од литерарног класика. Она очигледно одлучује да преузме ризик са својом визијом, можда се и намерно сукобљавајући са оним што већ знамо из књиге. 

Еротска напетост између ликова ће бити снажно наглашена, што сугерише прва слика која најављује филм приказујући два скелета која су, ако пажљиво погледате, у сексуалном чину, што алудира на атмосферу коју адаптација жели да створи. 

Часна сестра која милује пенис мртваца у ерекцији 

Ни то није најстрашније. Пре неколико дана у Даласу је одржана контролна пројекција филма за одабрану публику, која је била шокирана одређеним сценама. Један гледалац је описао филм као "агресивно провокативан и непријатан и стилизовано изопачен, са призорима клиничке мастурбације", сексуалним чином са везивањем у ком се користе коњске узде, као и мање конвенционалном романсом и емоционалном сложеношћу него што би многи љубитељи романа Емили Бронте могли да очекују. 

Филм, према наводима гледалаца, почиње сценом вешања у којој "осуђени мушкарац ејакулира усред егзекуције". Окупљена маса је одушевљена, након чега "часна сестра милује пенис мртваца који је у ерекцији". 

"Сигурно је да ће бити неких обожавалаца енглеске књижевности који неће бити срећни. Сачекајте само док видите сценографију, јер је она још шокантнија. А она може, али и не мора да укључује огрлицу за псе", рекла је дирекорка кастинга Кармел Кокрејн, која тврди да филм не мора да буде "тачан" и да је "све уметност". 

Светска премијера "Орканских висова" заказана је за 13. фебруар 2026. године.

(B92.net)

еротика секс адаптација
