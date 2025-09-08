КИНЕСКА РАКЕТА ИСПУСТИЛА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ГОРИВО У СВЕМИР И ИЗАЗВАЛА НЕБЕСКИ ХАОС Небо над САД поцепала блистава трака лажне ауроре
Недавно лансирање кинеске ракете Zhuque-2E изазвало је појаву огромне беле светлеће траке на ноћном небу, видљиве из најмање седам америчких савезних држава.
Овај спектакуларни призор настао је након што је ракета у орбиту поставила шест сателита, а затим испустила експериментално гориво у свемир, саопштавају стручњаци.
Светлећа трака појавила се у 1:24 ујутро по источном времену, у суботу 17. маја, и задржала се на небу око 10 минута пре него што је полако избледела. Фотограф Мајк Левински снимио је серију невероватних фотографија из Крестона у Колораду, док је Џеј Шафер у округу Таос у Новом Мексику направио дугоекспониран снимак траке.
У појединим деловима САД трака се појавила уз ауроре, изазване геомагнетном олујом класе G2. Олуја је настала након што је коронална масена ерупција са Сунца ударила у Земљино магнетно поље, због чега су многи посматрачи првобитно помислили да је у питању феномен лажних аурора које стварају дуге траке светлости на ноћном небу.
Међутим, стручњаци су касније утврдили да је светлећа трака последица пражњења горива кинеске ракете Zhuque-2E. Према извештају Space Newа, ракета је лансирана из Центра за лансирање сателита Ђиукуан, на северозападу Кине, а након постављања шест сателита у ниску Земљину орбиту, почела је контролисано испуштање експерименталног горива на висини од око 250 километара.
Астроном Џонатан Мекдауел из Харвард-Смитсонијан центра за астрофизику објаснио је да је избачено гориво смрзнуто у свемиру, формирајући фину траку кристала који су затим рефлектовали сунчеву светлост, што је створило овај спектакуларни призор. Сличне појаве већ су виђене приликом лансирања ракета SpaceX Falcon 9, када се гориво испушта пре поновног уласка у атмосферу. Тада се, због ротације летелице, понекад појављују и светлећи вртлози на небу, познати као SpaceX спирале.
Ракета Zhuque-2E висока је око 50 метара и развијена је од стране кинеске компаније LandSpace. У орбиту може да понесе до 6.000 килограма терета. За разлику од већине ракета које користе керозин или течни водоник, Zhuque-2E користи металокс — хибридно гориво на бази течног кисеоника и течног метана. У јулу 2023. њен претходник, Zhuque-2, постао је прва ракета на свету на метан која је успешно стигла у ниску Земљину орбиту, претекaвши чак и SpaceX-ов Starship, који користи слично гориво, али још није извео потпуно успешно орбитално лансирање.