КОРА ЦИТРУСА У АУТОМОБИЛУ? Звучи чудно, али може вам спасити главу
Долазак јесени са собом носи и неочекиване изазове за возаче.
Док дани постају све хладнији, а природа се повлачи пред зимом, кабине аутомобила претварају се у скровита места која лако привуку нежељене госте - паукове. Стручњаци упозоравају да овакви сусрети могу довести до озбиљног ометања пажње током вожње и потенцијално ризичних ситуација на путу.
Природно решење из кухиње
Како би избегли непријатности, возачима се саветује да посегну за сасвим једноставним, природним решењем. Наиме, показало се да мириси цитруса имају снажан ефекат одбијања паукова. Кора лимуна, наранџе или грејпа може се поставити на неколико дискретних места у возилу – испод седишта или у гепеку и тиме створити природну баријеру.
Још делотворнија варијанта је домаћи спреј од цитрусних кора и пар капи етеричног уља менте, чајног дрвета или цимета. Овај раствор се једноставно прави, а затим наспрска по патосницама и рубовима врата. Стручњаци додају да и благо прскање вентилационих отвора може допринети већој ефикасности.
Одржавање кабине је кључно
Поред природних мириса, најважнији корак остаје редовно чишћење. Остатке хране, кесе и картонске амбалаже пожељно је уклањати што пре, јер управо они привлаче инсекте, а инсекти даље привлаче паукове.
Редовно усисавање, чишћење вентилационих канала и замена филтера кабине смањују ризик од нових „подстанара“. Посебно је важно проверити гумене дихтунге на вратима и прозорима – напукли заптивачи често су идеална улазна тачка.