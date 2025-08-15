МЛАД МЕСЕЦ И ВЕНЕРА У ЛАВУ ДОНОСЕ ДРАМУ У ЉУБАВИ Проверите шта вас све чека до краја августа
Крај осмог месеца доноси снажне планетарне помаке који нас позивају да обновимо своје планове, отворимо срце и прихватимо промене које долазе.
Сезона Лава донела је страст, самопоуздање и креативну енергију, али средина августа такође је донела крај ретроградног Меркура и изузетну Венера-Јупитер конјункцију, која је отворила врата романси и срећи.
Како улазимо у другу половину месеца, енергија се мења: Сунце улази у знак Девице, а планета љубави, Венера, уводи драматичне моменте у односима. Ово је период када можете покренути нове навике и отворити срце за посебне везе.
Судбинска љубав и Северни чвор
Око 15. августа: Након конјункције Венере и Јупитера, Венера прави повољан тригон са Северним чвором Судбине. Овај аспект може донети судбинске сусрете, изненадне увиде о постојећим везама или осећај да вас универзум води ка правим људима. Енергија овог аспекта биће јака неколико дана након 15. августа, па обратите пажњу на знакове и синхроницитете око вас.
Сезона Девице и оснажујући млад Месец
22. августа: Сунце званично напушта знак Лава и улази у пажљиву Девицу. Овај знак воли да унапређује свет око себе, те је ово погодан тренутак да уредите хаотичне делове живота док се приближавате крају лета.
23. августа: Сезона Девице почиње младим Месецом који достиже врхунац рано ујутро по источноевропском времену. Ово је идеалан моменат за покретање здравих навика. Млад Месец у Девици квадрира непредвидиви Уран, што вас подстиче да размишљате креативно и проналазите out-of-the-box решења.
Љубав постаје драматична са Венером у Лаву
25. августа: Иако се сезона Лава званично завршава, њена страствена енергија и даље се осећа захваљујући Венери која улази у знак Лава. Током овог периода, љубав постаје екстравагантна: очекујте раскошне изразе наклоности, дарежљиве гесте...
- Венера током последње недеље августа остварује важне астролошке аспекте:
- Тригон са Сатурном и Нептуном доноси стабилност и духовну повезаност у љубави.
- Секстил са Ураном отвара врата неочекиваним и узбудљивим романтичним ситуацијама.
- Опозиција са Плутоном може донети интензивне емотивне трансформације и потребу за разјашњењем односа.
У овом периоду, покушајте да рашчистите неспоразуме, продубите везу и остварите дубљу посвећеност. Љубав и романса сада могу добити другачију форму, али и прилику за трајни развој.