НЕ ПРЕСКАЧИТЕ ОВАЈ ПОСАО Јесен носи влагу и прљавштину, а “мали” кућни задатак чини да ДОМ МИРИШЕ свежином

Фото: freepik, ilustracija

Овај посао не само да освежава простор, већ чува и здравље укућана

Како дани постају краћи, а вечери све хладније, већина домаћинстава затвара прозоре и више времена проводи у затвореном простору. Управо зато постоји један кућни посао који је готово обавезан пре почетка јесени – темељно прање тепиха. Наизглед рутинска ствар, заправо је кључна за здравље, удобност и дуготрајност вашег ентеријера.

 

Зашто баш сад?

Током лета, теписи трпе много више него што мислимо. Прашина, полен, песак, па и ситне мрвице хране задржавају се у влакнима, стварајући савршен терен за гриње и бактерије. Ако их не очистимо на време, доласком јесени и грејне сезоне, сви ти нечистоће и алергени поново завршавају у ваздуху којим дишемо.

da
Фото: freepik, ilustracija

Предности прања пре јесени

           Свеж мирис дома - опрани теписи уклањају устајале мирисе и дају простору осећај чистоће.

           Мање алергија - редовно прање смањује присуство гриња и полена.

           Дуготрајност тепиха - уклањањем тврдокорних мрља и прљавштине влакна дуже задржавају боју и мекоћу.

           Топлина простора - чисти и суви теписи боље изолује топлоту, што је важно током хладних месеци.

 

da
Фото: freepik, ilustracija

Како опрати тепих код куће?

Уколико немате могућност да га однесете у тепих сервис на професионално прање, ево једноставног рецепта:

           Добро усисајте обе стране тепиха.

           Направите раствор млаке воде и мало детерџента или соде бикарбоне.

           Меканом четком пређите преко влакана кружним покретима.

           Исперите чистом водом и оставите тепих да се осуши на отвореном, најбоље на сунцу.

 

Када је право време?

Идеално је опрати тепихе у првој половини септембра, док су дани још увек топли и суви. На тај начин обезбеђујете да се осуше природно и без непријатних мириса.

 

