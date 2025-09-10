НЕ ПРЕСКАЧИТЕ ОВАЈ ПОСАО Јесен носи влагу и прљавштину, а “мали” кућни задатак чини да ДОМ МИРИШЕ свежином
Овај посао не само да освежава простор, већ чува и здравље укућана
Како дани постају краћи, а вечери све хладније, већина домаћинстава затвара прозоре и више времена проводи у затвореном простору. Управо зато постоји један кућни посао који је готово обавезан пре почетка јесени – темељно прање тепиха. Наизглед рутинска ствар, заправо је кључна за здравље, удобност и дуготрајност вашег ентеријера.
Зашто баш сад?
Током лета, теписи трпе много више него што мислимо. Прашина, полен, песак, па и ситне мрвице хране задржавају се у влакнима, стварајући савршен терен за гриње и бактерије. Ако их не очистимо на време, доласком јесени и грејне сезоне, сви ти нечистоће и алергени поново завршавају у ваздуху којим дишемо.
Предности прања пре јесени
• Свеж мирис дома - опрани теписи уклањају устајале мирисе и дају простору осећај чистоће.
• Мање алергија - редовно прање смањује присуство гриња и полена.
• Дуготрајност тепиха - уклањањем тврдокорних мрља и прљавштине влакна дуже задржавају боју и мекоћу.
• Топлина простора - чисти и суви теписи боље изолује топлоту, што је важно током хладних месеци.
Како опрати тепих код куће?
Уколико немате могућност да га однесете у тепих сервис на професионално прање, ево једноставног рецепта:
• Добро усисајте обе стране тепиха.
• Направите раствор млаке воде и мало детерџента или соде бикарбоне.
• Меканом четком пређите преко влакана кружним покретима.
• Исперите чистом водом и оставите тепих да се осуши на отвореном, најбоље на сунцу.
Када је право време?
Идеално је опрати тепихе у првој половини септембра, док су дани још увек топли и суви. На тај начин обезбеђујете да се осуше природно и без непријатних мириса.