НЕ ТРОШИТЕ ВРЕМЕ НА ПЕГЛАЊЕ! Овај једноставан трик гарантује савршено РАВНЕ ЗАВЕСЕ без иједног потеза пеглом
Завесе су један од оних детаља у дому који дају просторији топлину и карактер, али су и прави магнет за прашину, мирисе и нечистоћу.
Иако њихово прање делује једноставно, многи праве грешке које доводе до гужвања, скупљања или чак оштећења материјала. Уз пар једноставних правила, ваше завесе могу изгледати као нове, без потребе за мукотрпним пеглањем.
1. Припрема је пола посла
Пре него што их скинете, завесе је најбоље усисати наставком за тканину или лагано истрести на прозору како бисте уклонили вишак прашине. Скините све кукице, карике или тешке драпере да не би оштетили материјал током прања. Ако су завесе веома запрљане, потопите их у млаку воду са благим детерџентом 30 минута пре машинског прања.
2. Прање на правој температури
Већина завеса се пере на температури од 30 или максимално 40 степени у зависности од материјала. Користите благи детерџент и избегавајте омекшивач - он може отежати влакна и смањити прозрачност тканине. За осетљиве материјале, попут тила или свиле, препоручује се прање у мрежастој врећи или ручно прање.
3. Центрифуга и сушење без гужвања
Највећи кривац за гужвање је јака центрифуга. Подесите је на максимално 400-600 обртаја или потпуно искључите. Након прања, завесе немојте згужвати у корпи - одмах их вратите на гарнишну док су још влажне (у случају да вода капље са њих на под, поставите пешкире на њега како би избегли оштећења). Вода ће својим тежином исправити наборе, па ћете избећи пеглање. Ако немате ту могућност, раширите их на сушилици, али их благо протресите пре сушења.
4. Како спречити скупљање материјала
При куповини увек проверите етикету - природни материјали попут памука или лана могу се скупити, па их перите на нижој температури и избегавајте машинско сушење. Ако су завесе нове, оперите их ручно први пут, како бисте спречили трење са другим тканинама.