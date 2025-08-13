clear sky
34°C
13.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1724
usd
100.2759
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НЕ ТРОШИТЕ ВРЕМЕ НА ПЕГЛАЊЕ! Овај једноставан трик гарантује савршено РАВНЕ ЗАВЕСЕ без иједног потеза пеглом

13.08.2025. 19:32 19:37
Пише:
Дневник
Извор:
24 sedam/Дневник
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Завесе су један од оних детаља у дому који дају просторији топлину и карактер, али су и прави магнет за прашину, мирисе и нечистоћу.

Иако њихово прање делује једноставно, многи праве грешке које доводе до гужвања, скупљања или чак оштећења материјала. Уз пар једноставних правила, ваше завесе могу изгледати као нове, без потребе за мукотрпним пеглањем.

1. Припрема је пола посла

Пре него што их скинете, завесе је најбоље усисати наставком за тканину или лагано истрести на прозору како бисте уклонили вишак прашине. Скините све кукице, карике или тешке драпере да не би оштетили материјал током прања. Ако су завесе веома запрљане, потопите их у млаку воду са благим детерџентом 30 минута пре машинског прања.

da
Фото: freepik, ilustracija

2. Прање на правој температури

Већина завеса се пере на температури од 30 или максимално 40 степени у зависности од материјала. Користите благи детерџент и избегавајте омекшивач - он може отежати влакна и смањити прозрачност тканине. За осетљиве материјале, попут тила или свиле, препоручује се прање у мрежастој врећи или ручно прање.

3. Центрифуга и сушење без гужвања

Највећи кривац за гужвање је јака центрифуга. Подесите је на максимално 400-600 обртаја или потпуно искључите. Након прања, завесе немојте згужвати у корпи - одмах их вратите на гарнишну док су још влажне (у случају да вода капље са њих на под, поставите пешкире на њега како би избегли оштећења). Вода ће својим тежином исправити наборе, па ћете избећи пеглање. Ако немате ту могућност, раширите их на сушилици, али их благо протресите пре сушења.

4. Како спречити скупљање материјала

При куповини увек проверите етикету - природни материјали попут памука или лана могу се скупити, па их перите на нижој температури и избегавајте машинско сушење. Ако су завесе нове, оперите их ручно први пут, како бисте спречили трење са другим тканинама.

завесе прање прање веша
Извор:
24 sedam/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај