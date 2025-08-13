Не верујте баш свему ВИРАЛНИ ТРИКОВИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ МОГУ ДА ВАС ОДВЕДУ ПРАВО У БОЛНИЦУ Комбинација неких хемикалија може довести до експлозије
Стручњак за здравље и безбедност упозорава да неке популарне методе чишћења могу довести до излагања отровним гасовима.
Друштвене мреже преплављене су снимцима у којима корисници демонстрирају „паметне“ трикове за решавање најзахтевнијих кућних послова, често уз обећања брзих и ефикасних резултата.
Ипак, упркос привлачности и великој популарности тих метода, стручњаци упозоравају да се иза њих могу критати озбиљни здравствени и безбедносни ризици.
Дерек Брјус, стручњак за здравље и безбедност из SMTS Course-а, упозорава на скривене опасности које доносе популарни трикови за чишћење на TikTok-у, наглашавајући да неки од тих трендова могу довести до излагања отровним гасовима, експлозија, па чак и тешких опекотина.
Хемикалије које није паметно мешати
„Ти трикови се често своде на хемијски рат у сопственом дому. Мешање погрешних производа може створити смртоносне гасове или чак изазвати експлозију. Реч је о озбиљном ризику и зато треба бити изузетно опрезан пре него што одлучите да слепо пратите нове трендове“, упозорава Брјус.
Како се такви савети и даље шире друштвеним мрежама, стручњак посебно истиче пет супстанци које никако не смете комбиновати: избељивач, сирће, амонијак, сода бикарбона и водоник-пероксид.
На пример, мешање избељивача са сирћетом ствара гас хлор, чије удисање може изазвати проблеме са дисањем, бол у грудима, пецкање у очима и грлу, као и оштећење плућа. Свако ко је изложен хлору треба да се одмах удаљи од извора, а контаминирану одећу или кожу испира млаком водом и сапуном најмање 10 минута.
Слично томе, комбинација избељивача и амонијака ствара гас хлорамин, који може изазвати различите респираторне проблеме — од отежаног дисања до нагомилавања течности у плућима.
Иако сирће и водоник-пероксид појединачно добро делују као средства за чишћење, њихово мешање ствара пероксоацетатну киселину која може изазвати опекотине на кожи, оштећење очију и проблеме са дисањем.
Комбинација соде бикарбоне и сирћета често се приказује као брз и једноставан трик за чишћење јер ствара пену која помаже у уклањању прљавштине. Ова реакција сама по себи није опасна, али ако се смеша затвори у посуду са поклопцем, притисак од гасова који настају може довести до пуцања посуде или мање експлозије. Зато је важно овакве смеше користити одмах и држати их на отвореном.
„То што неки трик има милион прегледа не значи да је безбедан. Ако нисте сигурни, увек проверите званична упутства за здравље и безбедност пре него што направите било коју хемијску мешавину“, наглашава Брјус и саветује да се уместо експериментисања користе већ проверена средства за чишћење и прате упутства произвођача.
Такође је истакао важност доброг проветравања просторија током чишћења, као и едукације младих о потенцијалним опасностима које ове хемикалије могу изазвати.